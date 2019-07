El concejal del PPC Badalona Xavier García Albiol ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo grabado por un vecino en el que se ve a un hombre desnudo masturbándose en la calle, mientras observa a una mujer sentada a pocos metros, para denunciar la degradación de la localidad.

El líder popular así lo ha explicado en Twitter, donde ha publicado el vídeo junto al mensaje: "Un pervertido sexual masturbándose a pleno día, en medio de la calle, mientras mira a una mujer que se droga".

Según han detallado fuentes del partido, el vídeo fue grabado el pasado martes a las 16:00 horas en el barrio de Sant Roc y Albiol ha asegurado que lo denunciará ante los Mossos d'Esquadra para que investiguen lo ocurrido. "Vamos a poner a disposición de mossos el vídeo para identificar a la persona, que es un peligro ", ha dicho el popular.

En la misma red social, el edil también ha criticado que representantes del Ayuntamiento de Badalona no se personasen en el lugar de los hechos, pese a que -asegura- varios vecinos avisaron al consistorio. "¿Que hará este personaje si coincide con una niña? Se tiene que actuar cuanto antes", ha zanjado.

Sobre los pactos en la Ayuntamiento de Barcelona, Albiol no se muestra muy convencido acerca de los acuerdos: "No se si rompe el independentismo, pero es un gesto más que provoca la desconfianza y ruptura de los partidos constitucionales". Continúa: "Me sorprende que el PSC llegue a acuerdos con partido el de Puigdemont, que utiliza Cataluña y el Govern en función de intereses personales y los socialistas no exploran una investidura alternativa con partidos constitucionalistas, que somos mayoría en Diputación".