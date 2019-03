Albert Rivera: "Es triste que nos nos dejen votar y hacer nuestro trabajo"

Albert Rivera, portavoz de Ciutadans, ha relatado su experiencia para intentar entrar en el Parlamento de Cataluña esta mañana tras la protesta que están llevando a cabo los 'indignados' a las puertas del edifició catalán.



Para Rivera ha sido "un un poco suerrealista porque hemos intentado entrar al la mañana, pero el cordón policial se desbordo y los Mossos nos dijeron que esperaramos. Tuvimos que refugiarnos en la comisaria de policia.



Rivera también ha afirmado que a algunos parlamentarios "se les han arrojado cubos de puntura o escupitajos". Eso sí, el presidente de Ciutadans ha querdio aclarar que "son sólo unos cuantos los que la están liando. Son los de siempre, no creo que el movimiento del 15-M tenga que estar representado por este tipo de gente".



Rivera ha advertido que "el propio movimiento dle 15-M debe condenar a este tipo de personas ya que si no controlan etsa situación mucha gente va a pensar que todo es lo mismo".



Por último, Rivera lamentó no poder entrar a tiempo en el Parlament para escuchar al conseller: "Lo que no nos pueden impedir es que vayamos a votar y hagamos nuestro trabajo. Es un poco triste pero yo no he podido escuchar al conseller".