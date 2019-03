Albert Rivera arranca aplausos y lágrimas de emoción en su primera visita al Congreso como candidato

Albert Rivera ha llegado al Palacio de la Carrera de San Jerónimo envuelto en una nube de periodistas y, tras saludar al presidente del Congreso, Jesús Posada, que lo esperaba en el pasillo, y atender a los medios de comunicación, ha hecho un breve recorrido por algunas dependencias del Congreso antes de entrar en el hemiciclo.

A su llegada, el líder de la formación naranja ha sido recibido con tímidos aplausos por parte de los ciudadanos que están visitando la Cámara quienes, al percatarse de su presencia, han sacado sus móviles y cámaras de fotos para retratarle.

"El nuevo centro también puede ganar"

Pero durante su visita al Congreso el líder emergente también ha vivido un momento emotivo mientras se hacía fotos con algunos ciudadanos. Uno de ellos, de avanzada edad, ha roto a llorar al verle y lo ha hecho tras confesarle que le iba a votar.

Este episodio ha tenido lugar minutos después de atender una vez más a los medios de comunicación, que le han preguntado dónde le gustaría sentarse en el hemiciclo la próxima legislatura, si a la izquierda o a la derecha. Rivera ha respondido que le daría igual porque lo que él quiere es que "España vaya hacia delante, no hacia la izquierda o hacia la derecha".

"Por suerte no lo elijo yo, lo eligen lo españoles, así que espero que nos sitúen en el banco del Gobierno y, si no, estaremos en la oposición cumpliendo con nuestras obligaciones", ha dicho. A pesar de la insistencia de los periodistas, el dirigente de Ciudadanos no ha revelado en qué parte del hemiciclo le gustaría tener su escaño.

"España necesita un cambio, que pasa por decirle a la vieja izquierda y a la vieja derecha que el nuevo centro también puede ganar las elecciones", ha zanjado.