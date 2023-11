Albares confirma que gran parte del pacto sobre Gibraltar ya está cerrado

El Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno, José Manuel Albares, ha anunciado este martes que "la mayor parte" del acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar después del Brexit ya está pactada.

Ha indicado que solo quedan por resolver algunos aspectos. Ha expresado su confianza al afirmar que están tan cerca de un acuerdo que lo que queda por definir son "detalles específicos".

Estas declaraciones se han llevado a cabo durante su participación en el primer día de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, donde también sostuvo una reunión bilateral con su homólogo británico, David Cameron, centrada principalmente en las negociaciones sobre Gibraltar.

Albares ha hecho mención a "los últimos aspectos ya que nos separan de poder tener un acuerdo definitivo como, por ejemplo, la fórmula del uso conjunto del aeropuerto, intercambiando puntos de vista y opiniones".

Además, ha comentado que hay "algunos otros aspectos que quedan por delimitar", pero que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". "Cada vez estamos más cerca, pero tenemos que estar definitivamente cerca en todo", ha añadido.

A pesar de no querer especular sobre el momento de cierre del acuerdo, ha confirmado que no debería prolongarse mucho más, ya que la situación actual en Gibraltar "es absolutamente transitoria" y "la situación normal debería ser el acuerdo o, si el Reino Unido no quisiera el acuerdo, la aplicación de la legislación europea".

"Por otro lado, hay una parte del acuerdo que tiene que cerrarse con la Comisión Europea y vamos a tener elecciones para una nueva Comisión en junio, o sea que ese también es un punto final, por decirlo de alguna forma, el arranque de la campaña para las elecciones europeas", ha matizado.

En el encuentro con Cameron no ha habido "ninguna tirantez ni ninguna disputa al respecto", según aclara el titular de exteriores.