El abogado de Urdangarin confía en que rechacen imputar a la Infanta Cristina

El abogado del Duque de Palma, Mario Pascual Vives, confía en que el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma rechace la petición de Manos Limpias para que se cite a declarar como imputada a la Infanta Cristina en el proceso en el que está presuntamente implicado su marido.

En declaraciones a los medios, Vives ha afirmado este jueves: "No me parece bien, lógicamente, y confío en que no sea admitido y sea rechazado de plano" el escrito presentado por este sindicato que ejerce de acusación popular en el marco de la pieza separada que investiga un presunto desvío de fondos públicos y privados a través del Instituto Nóos, que entre 2004 y 2006 presidió Iñaki Urdangarin.

Asimismo, el abogado se ha mostrado convencido de que no hay ningún motivo para imputar a la Infanta en este caso, y ha lamentado que al Duque ya se le haya juzgado públicamente y se haya vulnerado su derecho a la intimidad.

Sobre la presión mediática sobre la familia de la Infanta en su residencia actual en Washington, Vives ha revelado que en algún momento ha tenido que intervenir la policía ante momentos de "tensión", sobre todo para proteger a los hijos de la pareja.

El juez decano de Palma no hará "distingos" y Urdangarin entrará a pie

El juez decano del Partido Judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha asegurado que no hará "distingos" y, por tanto, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, entrará el próximo 25 de febrero andando y no en coche a los Juzgados de Vía Alemania, donde, a partir de las 09.00 horas, será interrogado, en calidad de imputado, por el juez José Castro, en el marco del Caso Nóos.