El abogado de la Infanta: "La defensa no participó en ningún pacto porque seguramente no nos ha hecho falta"

ENTREVISTA EN EXCLUSIVA EN ESPEJO PÚBLICO

El abogado de la Infanta Cristina ha asegurado en una entrevista en exclusiva en Espejo Público que la hermana del Rey está "entera y muy convencida de su inocencia" aunque añade que "enfrentarse a un juicio penal no es plato de gusto para nadie". Sobre los posibles acuerdos que se han podido efectuar para exculpar a la Infanta, Molins afirma que no han participado en ningún pacto porque "seguramente no nos ha hecho falta" y añade que duda que Marco Antonio Tejeiro culpe a la hermana del Rey en su declaración como testigo, después de que Manos Limpias retirara la acusación contra él, porque ya "ha reconocido que estaba al margen de la gestión".