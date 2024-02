José Luis Ábalos, entre la espada y la pared por el 'caso Koldo'

Con rostro serio, Ábalos se pregunta por qué debe dimitir por el 'caso Koldo'. En una entrevista este sábado, en la Sexta Xplica, recuerda que ahora es diputado: "si esto se hubiera producido siendo yo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido inmediatamente". Y a los que le presionan para que lo haga, les deja este recado: "Llevan a sus espaldas situaciones o hechos peores que este mismo". No se da por aludido con el mensaje de Sánchez de ayer, que elevó la voz contra la corrupción "caiga quien caiga". Reconoce que no ha habado estos días con el presidente del Gobierno, pero sí con su número 3, Sánchez Cerdán.

Asegura que nadie del partido le ha pedido todavía que dimita. Y si lo hacen, está dispuesto a estudiarlo "para ejemplarizar la vida pública, no para darle un tributo a la derecha", porque insiste: "Lo que no he hecho es lucrarme". El diputado socialista explica que él no se ha comprado ninguna casa en Chamberí, que vive en el mismo piso en Valencia desde el año 87, y en Madrid vive de alquiler. Cree que le quieren inhabilitar políticamente "por haber confiado en personas que me han decepcionado". Ábalos resiste de momento, pero ya no cierra la puerta a irse.

El PSOE sigue añadiendo presión en público para que lo haga. Sin mencionar el 'caso Koldo', la ministra portavoz, Pilar Alegría, insiste en la ejemplaridad de su partido ante la corrupción: "Tolerancia cero ante los corruptos, sean quien sean y vengan de donde vengan". Aseguran que llegaron al gobierno precisamente para luchar contra ella, "siempre vamos a colaborar con la justicia y vamos a trabajar en pro de la transparencia". A la ministra portavoz se suma el presidente castellanomanchego socialista, García- Page, quien asegura que "el valor ahora mismo a preservar es la imagen de limpieza del gobierno y del partido", y pide responder en proporción al daño que la trama pueda ocasionar.

Mientras, desde el PP ponen el foco directamente en Sánchez: "un presidente extorsionado ahora también por Ábalos, Santos Cerdán, y Koldo. Carmen Fúnez le pide que depure responsabilidades: "¿Por que no le pide públicamente el acta de diputado a Ábalos?".

Los detalles del 'caso Koldo'

Lleva en el punto de mira desde fue detenido Koldo García, el hombre que desde hacía años le acompañaba como escolta, chófer y exasesor ya durante su etapa en el Ministerio de Transportes. Alguien de su máxima confianza y que, durante el peor momento de la pandemia, habría cobrado 'mordidas' millonarias. La trama del 'caso Koldo' consiguió nueve contratos para suministrar mascarillas a dos ministerios y dos comunidades autónomas del PSOE. Por estas adjudicaciones cobraron unos 54 millones de euros, las mascarillas y su transporte solo les costó apenas 7 millones.