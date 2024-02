Sánchez aumenta la presión sobre Ábalos: promete ser "implacable" con la corrupción "caiga quien caiga"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que será "implacable" con la corrupción "venga de donde venga y caiga quien caiga".

Durante la apertura de la Internacional Socialista, el presidente ha señalado que "hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final". Todo ello, después de conocer las primeras informaciones sobre la investigación sobre Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, por el presunto cobro de comisiones en adjudicaciones fraudulentas para la compra de mascarillas durante la pandemia.

"Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban, como ocurrió durante la administración del Partido Popular, hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final", ha indicado Sánchez

Partiendo de cómo empezó el Gobierno de coalición, Sánchez ha destacado del anterior Ejecutivo "la corrupción", que finalmente le apartó del poder mediante una moción de censura.

"Un gobierno que nació, además, de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del Gobierno del Partido Popular y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera", ha indicado el presidente.

Por su parte, el ex ministro de Fomento, ex secretario de organización del PSOE y actual diputado socialista, José Luis Abalos, ha afirmado estar "siempre a disposición del partido", por lo que su posible dimisión por el caso Koldo está determinada por la organización: "Pensaré la dimisión con mi partido, no porque me lo pida el PP. No estoy acusado de nada".

Lo ha indicado en una entrevista en 'El País', en donde ha destacado que su "acusación es política y mediática, ninguna judicial", después de la detención de su asesor Koldo García Izaguirre por un caso de mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, cuando Abalos estaba en el Consejo de Ministros.

Quién es Koldo García, el exasesor de Ábalos detenido por presunta corrupción

Koldo García tenía un currículum muy variado. Trabajó como portero de un prostíbulo, fue guardia de seguridad y escolta en Navarra. Después se convirtió en concejal del PSOE, momento en el que empieza su relación con Ábalos. Tiene antecedentes penales por dar una paliza a un agricultor mientras se manifestaba.

Esta investigación de la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afecta a 20 personas, entre las que también se encuentran la mujer de Koldo García y un hermano. Se han practicado 26 registros y requerimientos, uno de ellos en el Ministerio de Transportes en Madrid para recabar información. Alicante, Murcia y Álava son las otras provincias afectadas por estas diligencias.

Elogios de Sánchez

Koldo coincidió en numerosas ocasiones con Pedro Sánchez y hay una curiosa imagen lo demuestra. Es de 2014. Se celebraba la fiesta de la Rosa en Pamplona y el asesor de Ábalos ejercía entonces de aizkolari (cortador de troncos).

El ahora presidente del Gobierno dijo entonces de él que era un "ejemplo para la militancia" del Partido Socialista y lo definió como "el último aizkolari socialista". Este es un asunto peliagudo tanto para el Gobierno como para el PSOE. Al presidente Pedro Sánchez se le ha preguntado sobre este tema durante su viaje a Marruecos y él ha tratado de alejar el caso de la órbita de su partido.

