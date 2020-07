El 15-M continúa 'indignado': "Bailaré sobre tu urna"

Ni la Policía ni los Bomberos han intervenido. Este es el único incidente que se ha producido tras el llamamiento realizado ayer por la asamblea del movimiento para que los 'indignados' fueran a la céntrica plaza para entonar el ya clásico "que no, que no, que no nos representan".

En la Puerta del Sol se han concentrado varias decenas de personas, a pesar del llamamiento realizado por varias redes sociales bajo el lema 'Bailaré sobre tu urna'. Los manifestantes han sido vigiladas estrechamente por miembros de la Unidad de Intervención Policial, que se ha desplegado por toda la zona.

El 15M recibe los resultados electorales con una cacerolada en Barcelona

Varias decenas de activistas del movimiento 15M han recibido esta noche los resultados de los sondeos electorales de los comicios generales con una gran cacerolada en la plaza de Catalunya de Barcelona.

Tras una asamblea multitudinaria celebrada en la plaza, centro neurálgico en la capital catalana de las actividades de este colectivo, la cacerolada es la primera de las acciones de protesta que han decidido llevar a cabo en esta noche electoral.

Los activistas, que están debatiendo si llevar a cabo otras acciones, siguen también con detalle las noticias sobre la ocupación del edificio del número 53 de la calle Portugal, en el barrio barcelonés de Sagrera, que se ha hecho pública.