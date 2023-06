María Guardiola pide a la presidenta de la Asamblea de Extremadura "unos días" para retomar los contactos con Vox

María Guardiola sigue girando las cuerdas en el guión político de Extremadura. "Donde dijo 'digo' ahora dice...", María Guardiola pide ahora tiempo para negociar con Vox y ha pedido a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín "unos días" para retomar los contactos con Vox y poder presentar, dentro de los plazos fijados, su candidatura para ser investida como presidenta de la Junta.

Martín comenzó este martes la ronda de consultas para proponer candidato o candidata a la investidura, y tras la reunión con María Guardiola la popular ha manifestado que le ha pedido que no tramite la petición del socialista Guillermo Fernández Vara de ser investido, ya que considera que pretende hacer "un sainete" y "un espectáculo dedicado a Pedro Sánchez".

La dirigente del PP ha reiterado que es el bloque de "centro-derecha" el único que puede formar gobierno, y critica que Fernández Vara se presente "como el salvador de una tierra que va a estar bloqueada", cuando la realidad es que "lleva bloqueada mucho tiempo" y el único responsable es Fernández Vara y sus políticas.

Guardiola ha defendido que no va a permitir que se utilice Extremadura "para tumbar un gobierno de cambio" en España, ya que el 23 de julio también se juegan "mucho" los extremeños, por lo que considera que "o es justo" que se utilicen sus palabras "para intentar hacer daño e impedir un gobierno tan necesario y de cambio como el liderado por Alberto Núñez Feijóo". Además, ha pedido "respeto", que se quite "el ruido" y se le deje trabajar, y ha eludido, al ser preguntada por si considera a Vox de centro-derecha, que no va a entrar a valorar "lo que es cada partido" y sí ha señalado que es "un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños".

"No voy a consentir lo que ha pasado estas semanas, utilizando Extremadura y mis palabras para generar odio y crispación", ha dicho Guardiola, que ha defendido que "siempre he sido muy clara" y que lo que quiere ahora es "que baje el ruido" y haya "un clima de paz y no de enfrentamiento y guerra".