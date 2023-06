Así avanzan las negociaciones en las comunidades para formar gobierno un mes después del 28M

El Parlamento de La Rioja ha celebrado este miércoles su segunda sesión del debate de investidura. Gonzalo Capellán, del Partido Popular, acaba de ser elegido nuevo presidente con mayoría absoluta. Faltaban pocos minutos para las tres de la tarde cuando empezaba la votación: 17 votos a favor de los populares y 16 en contra del PSOE, IU-Podemos y de Vox.

Capellán toma así el relevo de la socialista Concha Andreu tras el resultado de las recientes elecciones municipales y autonómicas del 28M. Justo cuando se cumple un mes de los comicios y todavía en muchas regiones continúan con las negociaciones para alcanzar un pacto de gobierno.

Bildu marca territorio en Navarra

En Navarra la presidenta en funciones y candidata socialista, María Chivite, no descarta ser investida gracias a la abstención de EH Bildu. Los de Otegi saben que los necesitan si el PSOE quiere gobernar. Su portavoz, Laura Aznal, marcaba territorio con sus declaraciones. "Ahora somos mucho más determinantes de lo que éramos la pasada legislatura. Más pronto que tarde habrá que sentarse con Bildu si de verdad queremos construir alternativas a los gobiernos de las derechas".

Este era su aviso a los socialistas: o negocian o no lo tendrán fácil. Sobre el pleno de investidura todavía no hay fecha. Aunque todo apunta que sea después del 23 de julio para no perjudicar a la campaña de Pedro Sánchez en las generales.

Vara se presentará a la investidura

Donde ya se ha fijado fecha en el calendario es en Extremadura. El pleno de investidura del socialista Guillermo Fernández Vara será la semana que viene: los días 5 y 6 de julio. Vara se va a presentar a pesar de no contar con los apoyos suficientes para que salga adelante.

Mientras, en esa comunidad autónoma el Partido Popular y Vox han retomado las negociaciones. Ambas formaciones han rebajado sus exigencias para intentar llegar a un acuerdo. El líder de Vox, Santiago Abascal, avisa: no van a regalar sus votos aquí ni en otros territorios.

Las negociaciones entre PP y Vox

PP y VOX siguen negociando para gobernar en Extremadura y también en otras tantas comunidades. Los dos partidos analizan caso por caso. Por ejemplo, en Murcia López Miras está a dos escaños de la mayoría absoluta y el PP exige gobernar en solitario. Lo mismo ocurre en Baleares y en Aragón. Allí los candidatos suman más escaños que toda la izquierda junta y continúan con las conversaciones para llegar a un acuerdo.