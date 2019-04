Rivera propone la implantación de una nueva asignatura que se llamará 'Constitución española'

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que si gobierna incluirá dentro del pacto nacional de la Educación la implantación de una nueva asignatura, troncal y obligatoria, que se llamará Constitución española. En un desayuno informativo, organizado por el Foro El Mundo, Rivera ha precisado que "a quien moleste esta asignatura tiene un problema con la democracia y con la Constitución".

Rivera también ha propuesto una selectividad única para toda España porque no tiene sentido tener "diecisiete sistemas de evaluación" y ha insistido en que "quien tenga miedo a un sistema igual para todos es que, a lo mejor, no está haciendo las cosas bien o está haciendo trampas". Ha insistido en que no tiene miedo a la transparencia y aunque las comunidades tienen sus transferencias, el Estado debe tener la competencia para hacer una selectividad única "y poder evaluar en qué situación está cada alumno y cada comunidad autónoma".

Rivera también ha defendido que el inglés, poco a poco, sea una lengua vehicular" y ha anunciado cursos intensivos de este idioma los meses de julio y agosto en las escuelas. Con estos cursos intensivos en verano, Rivera ha considerado que también se contribuye a la conciliación.

Finalmente, Rivera ha insistido en que Cs quiere que el español se pueda estudiar las aulas, algo que, ha dicho, sería "tremendo" en Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana, autonomías donde, a su juicio, se excluye al castellano.

También ha propuesto acabar con el "adoctrinamiento" en las escuelas y ha recordado que Cs intentó que se aprobara una proposición de ley para poner en marcha "la alta inspección del Estado" que vele por los decretos lingüísticos y los contenidos de los libros de texto.