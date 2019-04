Rivera pasa a llamarse Alberto en las listas electorales del 28A

La dirección de Ciudadanos ha atribuido a un "error" el que su líder y cabeza de lista por Madrid, Albert Rivera, aparezca en las listas electorales que ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) como Alberto Carlos Rivera Díaz. En Ciudadanos han asegurado que se ha comunicado este error a la Junta Electoral y que, en principio, no creen que haya ningún problema para subsanarlo en las listas definitivas que se publicarán en el BOE en los próximos días.

Las candidaturas para las elecciones del 28 de abril que ha publicado el BOE presentan al líder de Ciudadanos y número uno del partido por Madrid como Alberto Carlos Rivera Díaz, y no Albert Rivera, como se conoce públicamente al presidente del partido. No ocurrió así ni en los comicios anteriores del 20 de diciembre de 2015, ni tampoco en la repetición electoral del 26 de junio del año siguiente, en las que la papeleta de Cs estaba encabezada por Albert Rivera y no por el castellanizado Alberto Carlos Rivera como ahora.

