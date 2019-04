'Dona tu voto', la plataforma que une a los abstencionistas con quienes no pueden votar

Más de un 40% del electorado está indeciso y no ha decidido todavía a quién votar en las próximas elecciones generales. Otros, en cambio, son abstencionistas convencidos que no quieren perder su derecho a votar.

Por ello existe una plataforma 'online' que pretende poner en contacto a quienes no quieren votar con aquellos que sí quieren pero no pueden.

Es el caso de Safía Elaaddam , una joven que lleva más de 20 años viviendo en Tarragona pero que todavía no ha obtenido la nacionalidad española y, por lo tanto, no puede votar.

El no poder ejercer su derecho a voto fue lo que llevó a Safía a crear esta plataforma para que todas aquellas personas que quieran votar y no puedan, lo hagan: "Estoy trabajando en este país y pagando impuesto y ¿no puedo elegir quién me gobierne?", lamenta.

La plataforma 'Votar es un derecho' permite que aquellas personas que no quieren ejercer este derecho recogido en la Constitución cedan su voto a quienes no pueden conseguir la nacionalidad y, por lo tanto, no pueden expresar su opinión en las urnas. De esta manera, quienes decidan no votar, podrán entrar en esta página para donar su voto.

La plataforma facilitará los datos de ambas personas, de quien cede el voto y de quien quiere recibirlo, para que puedan ponerse en contacto y delegar así este derecho. Los datos que solicita la plataforma no aseguran la identidad ni obligan a la persona que dona su voto a cumplir su cometido.

Según los expertos, este tipo de plataformas están en un limbo jurídico y pueden ser peligrosas porque podrían acabar generando una mercantilización del voto de cada ciudadano.