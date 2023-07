El papel de Felipe VI en la investidura: ¿Puede proponer a Sánchez pese a no haber ganado las elecciones?

En un escenario incierto tras la igualdad de bloques en los resultados de las elecciones generales, será el Rey, Felipe VI, el que tenga que proponer un candidato para ser investido presidente. La tradición es que el jefe del Estado proponga al candidato que ha ganado las elecciones. Pero, en esta ocasión, parece que el segundo (Pedro Sánchez) es tiene más opciones de ser investido que el ganador (Alberto Núñez Feijóo).

Después de las elecciones de diciembre de 2015, en enero de 2016, Felipe VI se reunió con todos los partidos y designó a Mariano Rajoy. Sin embargo, el entonces líder del PP declinó porque no tenía los apoyos necesarios. Entonces, Pedro Sánchez pidió presentarse, aunque él tampoco tenía votos suficientes y su intento de ser investido fracasó.

No es este un asunto sencillo para el Rey. Cualquier decisión que adopte puede ser cuestionada: tanto si propone al ganador, que no puede ser investido; o si primero propone a quien ha perdido pero cree que dispone apoyos suficientes. Sobre esto hay diversas opiniones porque la Constitución dejó este aspecto bastante abierto.

El artículo 99, en su punto primero, dice que "el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno".

Lo que no dice el artículo 99 es qué plazo tiene el Rey para tomar su decisión, ni cuántas rondas de contactos puede haber. Ni si hay que priorizar al candidato ganador, aunque no tenga apoyos suficientes. En Antena 3 Noticias hemos preguntado a algunos expertos. Pero la decisión se tendrá que tomar en el palacio de La Zarzuela. Y no será fácil.

Lo que dicen los expertos

"El papel del Rey es ahora complicado", destaca Carlos Vidal Prado, catedrático en Derecho Constitucional. Alberto Núñez Feijóo, sin tener los apoyos suficientes, podría presentarse a la investidura. Así tendría que hacérselo saber al Rey. José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional, explica que "la lógica del sistema parlamentario indica que pueda acudir al Congreso a presentar su programa como presidente del Gobierno".

Si Feijóo renunciara, entonces el Rey podría proponer a Pedro Sánchez aunque aun no tuviera los apoyos cerrados para la investidura, algo que es "perfectamente constitucional". Felipe VI podría dar un plazo para que ambos intentaran cerrar apoyos y volver a la Zarzuela para una nueva de contactos, pero para esto, no hay un plazo contemplado en la Constitución.