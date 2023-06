Macarena Olona critica los bulos de Vox que "pueden anular las papeletas" en el 23J y pide "elecciones limpias"

La cuenta atrás ha comenzado y los partidos políticos trabajan a contrarreloj para perfilar sus campañas electorales de cara al 23J.

Además de las campañas y los debates, algo que ya es habitual cuando se acercan unos comicios es la proliferación de bulos y desinformación electoral. No es de extrañar por tanto que en muchas ocasiones de los contenidos virales surjan las llamadas 'fake news'.

En las últimas horas el asesor de Vox en el Parlamento Europeo, Arturo Villa, ha lanzado un tuit "que puede anular las papeletas en las elecciones del 23J", tal y como ha denunciado a través de redes Macarena Olona, exsecretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados.

El tuit en cuestión hace referencia al acuerdo de Podemos y Sumar para presentarse en coalición el próximo 23 de julio. En él, Villa insta a modificar las papeletas para incluir el nombre de Irene Montero, que ha quedado excluida de las listas.

"Soy afiliado de Podemos desde su inicio, me vi todos los programas de la Tuerka. Aunque me parece injusto lo de Irene Montero hay que frenar a la ultraderecha. Por eso votaré a Sumar y escribiré en el margen de la papeleta el nombre de Irene Montero, con boli. Es un gesto, únete", pide el asesor de la formación que dirige Santiago Abascal.

Lo cierto es que el hecho de que una papeleta esté modificada se contabiliza como un voto nulo. Por esta razón Olona ha alertado sobre la situación y ha abogado por unos comicios limpios.

"Se está difundiendo un bulo que puede anular las papeletas en las elecciones del 23J. Artículo 96 LOREG. Del delito electoral hablamos otro día. Elecciones limpias. Para todos. Y que decidan los ciudadanos. Nos va la democracia en ello", ha recordado Olona.

También el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, se ha manifestado al respecto. "¿Quién está detrás de la oleada de tuits de falsos afiliados de Podemos que intenta fomentar el voto nulo para beneficiar a la ultraderecha? Arturo Villa es asesor de Vox en el Parlamento Europeo", ha escrito en Twitter.

Tras el revuelo el propio Villa se ha visto obligado a pedir perdón públicamente. "Viendo que se ha liado un poco por esta broma quiero pedir perdón por el malentendido. Es obvio que no he pretendido hacerme pasar por afiliado de Podemos: no colaría, no soy tan subnormal", ha dicho.

Los bulos del 23J

Desde que el presidente del Gobierno anunciara el adelanto de las elecciones generales se han sucedido los bulos sobre los comicios. Uno de ellos tiene que ver con el voto por correo. Algunos usuarios afirman que si se solicita el voto por correo el ciudadano queda eximido de formar parte de una mesa electoral.

Se trata de una información falsa ya que solicitar el voto por correo no excluye al ciudadano de figurar en la lista del censo electoral.

Para evitar formar parte de una mesa es importante presentar las alegaciones ante la Junta Electoral de Zona.

Los motivos para ausentarnos siempre tienen que estar debidamente justificados y pueden ser personales, familiares o profesionales: una baja laboral, enfermedad, discapacidad, intervención quirúrgica o trabajar como sanitario o bombero.