Sumar y Podemos cierran un acuerdo 'in extremis' para concurrir juntos al 23J

Sumar y Podemos han firmado y registrado el acuerdo para concurrir en coalición a las próximas elecciones generales del 23J. El partido de Ione Belarra ha aprobado integrarse en la coalición de partidos que liderará la vicepresidenta Yolanda Díaz, según fuentes de la negociación.

¿Veto a Irene Montero?

Todavía no se sabe qué pasará con la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero Belarra ya ha confesado que le "entristece" que Díaz "proponga que el acuerdo se construya sobre la exclusión de una compañera".

"Se nos ha pedido sacrificar a nuestro principal activo político. Nos parece no solo una injusticia, sino un tremendo error político", ha denunciado Belarra en su declaración en la sede de Podemos.

En este sentido ha remarcado "que el compromiso de Podemos con la unidad es firme y hoy la firma de Podemos en la coalición está garantizada".

También el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reaccionado al posible veto a Montero. "Me voy a callar hoy para que no se me caigan las lágrimas, eso sí, de orgullo", ha remarcado Iglesias en una escueta intervención en el programa que presenta en la televisión por internet 'Canal Red'.