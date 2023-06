Yolanda Díaz responde con evasivas a la petición de retirar el veto a Irene Montero: "Eso no tiene demasiado interés"

A poco más de una semana de que se cierren las listas para las próximas elecciones generales, Podemos ha vuelto a pedir públicamente a Sumar que no vete a la ministra de Igualdad Irene Montero. A pesar de que ella misma decidió el pasado viernes hacerse a un lado para no poner en peligro la coalición con el partido de Yolanda Díaz, el resto de la dirección lo consideró injusto y, aunque decidió igualmente llegar a un acuerdo para concurrir junto a Sumar, expresó públicamente su disconformidad.

Este lunes, la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha reiterado esa discrepancia en declaraciones a los medios de comunicación frente al Congreso de los Diputados: "Insistimos a Yolanda Díaz en que retire el veto a Irene Montero. Esto es un error político, pero también un terrible mensaje a la sociedad, el de un veto a las valientes, a las que se enfrentan al poder y a las que, a pesar de las campañas de odio y las manipulaciones, han llevado a nuestro país a la vanguardia de los derechos feministas".

Sobre la elección de Agustín Santos Maraver, embajador de España ante la ONU, como número dos de Sumar, se ha limitado a responder que "respetamos las decisiones de Yolanda Díaz a la hora de elegir su lista, pero pedimos respeto para Podemos y que retire el veto".

Iglesias: "Si no hay un mínimo de lealtad, estamos muertos"

Isa Serra no ha sido la única en insistir en que la ministra de Igualdad figure en las listas. El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que fue además la persona que apostó por Díaz como su 'sucesora' en el liderazgo a la izquierda del PSOE, ha criticado también el veto: "Es lógico que la derecha te pretenda descabalgar, pero que tus propios compañeros digan 'tú, no', eso lanza un mensaje que, más allá de cuestiones éticas, lo que representa es un error político. Si en la izquierda no hay unos mínimos códigos de lealtad, estamos muertos", ha asegurado en una entrevista a RAC1.

"Estas elecciones no van de los pasados cuatro años"

Este lunes, como parte de su agenda como vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tenía previstas varias reuniones en Bruselas, pero la distancia no ha evitado que la prensa la pregunte por Irene Montero. Díaz ha respondido con evasivas: "España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos conseguido. Estas elecciones no van de los pasados cuatro años", respondía.

Sí se ha referido expresamente a su nuevo número dos: "Le tengo un gran respeto profesional. Salimos a ganar y lo hacemos con apuestas firmes y decididas, que es lo que representa el embajador. Es un mensaje fuerte en clave de relaciones internacionales y derechos humanos".