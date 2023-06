Los bulos de las elecciones del 23J: El supuesto 'fraude' del voto por correo y los 'trucos' para evitar estar en una mesa electoral

El próximo 23 de julio millones de españoles tienen previsto disfrutar de las ansiadas vacaciones de verano. Con lo que no contaban es con que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez adelantaría las elecciones generales a esa fecha y la cita con las urnas tendría lugar en plena temporada estival. A partir de este momento las dudas sobre cómo votar en el caso de estar de vacaciones, cómo solicitar el voto por correo o la incertidumbre de que nos toque estar en una mesa electoral han ido creciendo entre la población. Entre este ambiente de sorpresa generalizada han aparecido varios bulos que circulan por redes sociales y a través de WhatsApp. Desde 'Verifica A3N' los desmentimos para que no piques.

El vídeo del pucherazo en una oficina de correos

En las últimas elecciones municipales y autonómicas del 28M han salido a la luz varios casos de compra de votos en Melilla, Albudeite (Murcia), y Mojácar (Almería) que han dejado numerosos detenidos. En medio de este caldo de cultivo los bulos y las amenazas de pucherazo electoral no han hecho más que crecer.

Existe un vídeo que circula por las redes sociales y a través de WhatsApp en el que supuestamente se ve cómo una mujer acude con un misterioso "tocho" de votos a una oficina de correos. Cuando la mujer es preguntada por todos esos votos se produce una confusión con la empleada de la oficina y otros ciudadanos. Los autores del bulo atribuyen el vídeo a un suceso que habría tenido lugar en los comicios del 28M.

Sin embargo, este vídeo es un viejo conocido de los autores de las 'fake news' que ya ha circulado en otras convocatorias de elecciones. Desde 'Verifica A3N' afirmamos que es falso que las imágenes estén relacionadas con la última convocatoria de elecciones y que se trata de un suceso que tuvo lugar en 2015 en el que se intentaba denunciar un pucherazo que finalmente quedó patente que no había tenido lugar.

¿Pedir el voto por correo exime de formar parte de una mesa electoral?

El adelanto electoral ha pillado por sorpresa al tablero político y a los ciudadanos que ven en el voto por correo como la única opción de no cambiar sus planes estivales y poder salir de su ciudad. Sin embargo, el desazón sobrevuela a los veraneantes de julio por si el caprichoso azar hace que sean citados para formar parte de una mesa electoral. Es precisamente este miedo el que ha alentado una falsa creencia que circula por las redes sociales. Algunos usuarios afirman que si se solicita el voto por correo el ciudadano queda eximido de formar parte de una mesa electoral.

Se trata de una información falsa. Solicitar el voto por correo no excluye al ciudadano de figurar en la lista del censo electoral y puede resultar elegido en el sorteo para formar parte de las mesas electorales como titulares o reserva.

El mensaje de WhatsApp que asegura que será imposible votar por correo si no estás en tu domicilio

En los últimos días miles de personas han recibido en sus teléfonos móviles el mismo mensaje 'reenviado muchas veces' a través de WhatsApp. Se trata de un texto que asegura que en las próximas elecciones generales del 23J será imposible emitir el voto por correo si el ciudadano no está en el lugar de residencia durante el mes de julio. "La única opción es estar en casa el 23 de julio para votar presencialmente o abstenerse", asegura dicho mensaje.

"Creo que todos aquellos españoles que estén, por cualquier causa, fuera de la ciudad donde le corresponda votar durante el mes de julio les será imposible votar por correo. Me explico, el voto por correo se puede solicitar de manera presencial en la oficina de correos a partir del día siguiente a la convocatoria de elecciones (Art. 72 de la ley orgánica 5/1985 del 19 de junio), o sea el 31 de mayo. Posteriormente Correos enviará al domicilio del solicitante la documentación necesaria, que tendrá que recibir personalmente, pero no se le enviará antes de 34 días después de la convocatoria, o sea el 3 de julio, ni después de 6 días antes de las elecciones, o sea el 17 de julio. Posteriormente habrá que ir a depositar la documentación en la oficina de Correos. Esto quiere decir que todos aquellos españoles que no estén en sus lugares de residencia durante el mes de julio no podrán votar ni tan siquiera por correo. La única opción es estar el 23 de julio para votar presencialmente o abstenerse".

Desde 'Verifica AN3' confirmamos que este mensaje es un bulo. En primer lugar, el voto por correo se puede pedir también por internet y la solicitud presencial se puede hacer desde cualquier oficina de correos. Además, en las opciones que nos da correos se puede facilitar cualquier dirección de entrega para que nos lleven la documentación. Y si vamos a llevar el voto personalmente podremos hacerlo en cualquier oficina y no necesitaremos identificarnos.

El bulo de la falta de custodia del voto por correo

Algunos usuarios aseguran en sus perfiles de redes sociales que desde el año 2016 la Guardia Civil no custodia el voto por correo y esta circunstancia hace que sea "muy fácil abrir sobres y cambiar las papeletas". Desde 'Verifica A3N' afirmamos que esta información es falsa. No es cierto que la Guardia Civil haya dejado de custodiar el voto por correo desde 2016. La Guardia Civil nunca ha custodiado el voto por correo, tal y como puede comprobarse en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Es Correos quien se encarga de la custodia de los votos que van llegando en el periodo de votaciones. Por lo tanto, no ha habido ningún cambio en la ley que haga que en esta convocatoria electoral haya menos vigilancia del voto por correo.