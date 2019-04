Podemos insiste en un Gobierno de coalición y habla de Iglesias, Echenique y Mayoral como posibles ministros

La número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, ha remarcado este martes que el "único escenario" que su formación se plantea en la negociación con el PSOE es un gobierno de coalición, que "puede garantizar estabilidad y contaría con más apoyos que los que tiene la derecha".

Montero se ha expresado en estos términos en una entrevista en RNE sobre la negociación con los socialistas que -ha afirmado- aún no ha comenzado, tras la noche electoral en la que Unidas Podemos mostró al PSOE su disposición a pactar un gobierno.

En la entrevista no ha aclarado si consideraría "aceptable" que personas de Unidas Podemos se integren en puestos medios del Ejecutivo, es decir, que estén al mando de secretarías de Estado y no de ministerios. "Me está preguntando por las conclusiones que nosotros sacaríamos después de muchos pasos de negociación", ha respondido.

Preguntada sobre qué es para Podemos estar en el Ejecutivo y si aceptaría que se nombrasen ministros independientes propuestos por su formación, Montero ha dicho que "lo primero" es sentarse a hablar del plan de gobierno. "Querer gobernar no es solamente pensar en los ministros porque, dependiendo de lo que quieras hacer, organizas los ministerios", ha explicado la número dos de la formación morada, que también ha admitido que en ésta "nunca" han despreciado "la importancia de quién hace las cosas".

"Aportaríamos muchos valores que son seguros", ha dicho Montero, que para los puestos ya ha dado nombres como los de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Pablo Echenique o Rafa Mayoral. "Perfiles que tienen capacidad en la posición en la que estuvieran de llevar a cabo ese plan, pero eso no es lo importante; lo primero que tenemos que tener es un plan de gobierno y después ver cómo se concreta la estructura ", ha insistido.

Sobre si apoyarían la investidura de Pedro Sánchez si éste insistiese en gobernar en solitario, ha respondido que los números avalan que la coalición es la única opción: "Hemos sido muy claros, a todo el mundo que nos ha votado le hemos dicho que lo que queremos es gobernar". Esa estrategia de gobernar en coalición se extiende también a las elecciones municipales y autonómicas, donde Unidas Podemos también buscará formar gobiernos con los socialistas.