Gabriel Rufián, tras anunciar el pacto con el PSOE: "La investidura será otra negociación, posiblemente más complicada"

Hasta el último momento ha durado la tensión. Los grupos independentistas no han tomado una decisión hasta pocos minutos antes de que comenzase la constitución de las Cortes. Finalmente, el PSOE se ha hecho con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya y de Junts per Cat, quienes afirman que esta decisión no es la antesala de una posible investidura de Pedro Sánchez.

El apoyo de ERC se conocía en una rueda de prensa ofrecida por el portavoz del partido, Gabriel Rufián, que ha aclarado que este acuerdo no supone un apoyo explícito a una investidura de Pedro Sánchez, pues "eso es otro proceso, otra negociación".

Junto con el uso de las lenguas cooficiales en las sesiones plenarias del Congreso, ERC ha logrado que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la administración y defenderse en la Justicia en catalán, euskera o galego, cambios que requerirán de una ley orgánica. Estas lenguas estarán además reconocidas en la Unión Europea, tal y como ya ha pedido de manera oficial el ministro de Asunto Exteriores, José Manuel Albares.

El resto de puntos del acuerdo

El segundo punto del acuerdo es la constitución de una comisión de investigación sobre Pegasus, el caso de espionaje a políticos o abogados relacionados con el independentismo catalán que "aún no esclarecido", el conocido como 'Catalangate'.

Otro de los puntos imprescindibles para ERC era seguir avanzando en la "desjudicialización del conflicto político" entre Cataluña y el Estado con la meta de "continuar con el hecho de que la política impere por todas las vías legales". "El Estado se compromete con el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las vías legales necesarias", reza el comunicado difundido por el partido.

Ante los medios, Rufián ha reivindicado que ERC ha hecho valer su fuerza porque los votos de su formación "se sudan" y ha insistido en que este acuerdo "nada tiene que ver con la investidura" que supondrá "otra negociación mucho más complicada". El portavoz ha admitido también que "esta noche ha sido larga".

La amnistía no forma parte del actual acuerdo, aunque Rufián ha dejado entrever que podría formar parte de la negociación para la investidura: "Por nosotros, amnistía, pero aquí hay otros actores, hay quien le parece insuficiente, somos siete, es la Mesa", ha explicado.

Por su parte, el PSOE ha señalado que ERC utiliza todo lo que tiene para "intentar formar parte de la solución y no del problema" y ha dado la bienvenida a quienes se unen: "Cuantos más seamos, muchísimo mejor", "Cuantos más seamos, el PSOE menos incumplirá".