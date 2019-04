Exmiembros de Ciudadanos denuncian que tuvieron que pagar hasta 2.500 euros por ocupar un puesto en las listas

El secretario general de Ciudadanos y candidato al Congreso por Almería, José Manuel Villegas, ha negado la información publicada este miércoles por el diario 'El Mundo' según la cual en algunos municipios de la Comunidad de Madrid los candidatos pagaron por ocupar un puesto concreto en las listas de las elecciones de 2015, mientras en otros como mínimo se planteó aplicar esta fórmula para financiar la campaña.

En declaraciones a los periodistas momentos antes de participar en una conferencia en Almería, Villegas ha dicho que trata de informaciones "recurrentes" y "noticias viejas que salen cada vez que hay campaña electoral". Aparecen cuando "las encuestas nos van bien", pero "no tienen ningún fundamento", ha asegurado.

"El Tribunal de Cuentas dice que nuestra contabilidad es correcta y, por lo tanto, son serpientes de verano, serpientes de campaña que aparecen sobre todo cuando Ciudadanos se ve más fuerte y cuando se presenta como fuerza cambio", ha manifestado.

En su información, 'El Mundo' cita a los concejales Horacio Rico, de Alcobendas, y Juan José González, de Arroyomolinos, que explican que abonaron de sus bolsillos 2.500 y 600 euros, respectivamente, por concurrir como número uno y número seis en las candidaturas.

También a los militantes José Felipe Garrido y Sergio Blázquez, de Navalcarnero y Fuenlabrada, que dicen que en ambas sedes también se expuso esa posibilidad a sugerencia de la dirección regional del partido, aunque en el primer caso no llegó a aplicarse y en el segundo el antiguo afiliado no tiene constancia de si se hizo o no porque fue expulsado antes de los comicios por denunciar, según su testimonio, que ésta era "una práctica ilegal".