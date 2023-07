Así preparan los candidatos el 'cara a cara' de Atresmedia: Feijóo "solo y entre trayectos", Sánchez con su equipo

Arranca la cuenta atrás para el único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núéz Feijóo para las próximas elecciones generales del 23J. Atresmedia acoge este lunes el 'Cara a Cara. El Debate' un encuentro decisivo entre los dos principales líderes políticos de nuestro país.

Desde laconvocatoria adelantada de las urnas tanto Sánchez como Feijóo se han presentado como los dos candidatos posibles a la presidencia del Gobierno, marcando la precampaña como un enfrentamiento entre el bloque de la izquierda y el de la derecha que respectivamente capitanean.

Ambos líderes confrontarán en Atresmedia los programas políticos con los concurren a estos comicios y lo harán durante 100 minutos en torno a 4 bloques temáticos diferenciados: economía, política social e igualdad, pactos y gobernabilidad y políticas de Estado, institucionales e internacional. Ana Pastor y Vicente Vallés serán los encargados de moderar el debate.

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición parecen tener estrategias diferentes a la hora de preparar el debate. Durante este primer fin de semana de campaña electorale Sánchez ha estado ausente delegando la voz del PSOE en Margarita Robles este sábado y en María Jesús Montero el domingo. Sin embargo, Feijóo que no ha suspendido su agenda para preparar la cita televisiva sí se ha dejado ver en dos actos del partido.

El sábado Feijóo participó en un acto en Zamora y este domingo visitará un escenario talismán para él, al menos hasta el momento. La plaza de toros de Pontevedra, escenario significativo en las cuatro mayorías absolutas que lleva en Galicia a sus espaldas el líder popular.

Así lo prepara Feijóo

Fuentes del PP han informado de que el el líder de la oposición dedicó la tarde del sábado y hará lo mismo en la de este domingo y la jornada del lunes a preparar la esperada cita televisiva. Para ello ha pedido numerosa documentación con la que tratará de explicar el modelo de país que quiere.

Las mismas fuentes indican que durante los últimos días ha ido repasando informes en los trayectos que ha realizado entre sus diferentes actos de campaña. Feijóo no ha suspendido su agenda porque cree que, a diferencia de su rival, "él sí puede pasear por la calle sin percibir el rechazo de los ciudadanos y él sí puede llenar actos gracias al cariño de su partido".

Este lunes por la mañana, Feijóo sí sí trabajará en su despacho de la sede nacional del Partido Popular, desde donde se desplazará al plató de Atresmedia. Aseguran las mismas fuentes que está "tranquilo" y que es "optimista" además de ser "consciente de que es una gran oportunidad de dirigirse no solo a Pedro Sánchez, sino también al conjunto de la ciudadanía".

Feijóo pedirá a los ciudadanos en el debate decisivo de Atresmedia que "retiren su confianza a Pedro Sánchez no solo por los errores cometidos en los últimos 5 años, sino también por los que sin duda cometería durante los próximos 4", además desde Génova insisten en que "no hay ninguna posibilidad aritmética de que Sánchez sea presidente sin necesitar el apoyo de ERC, Bildu y los herederos de Podemos, y eso ya sabemos que implica sumisión y concesiones que España no quiere asumir. Por tanto, pediremos que le dejen de votar no solo por lo que ha hecho hasta ahora, sino por lo que haría hasta septiembre de 2027".

Así lo prepara Sánchez

Pedro Sánchez también ha reflejado en sus redes sociales que prepara el cara a cara con intensidad y ya hace varios días publicó en Twitter un mensaje en el que indicaba que los prepara con su equipo.

"Preparando datos y argumentos con mi equipo para los debates electorales. La democracia consiste en contrastar propuestas y proyectos con transparencia". La publicación la acompaña con varias fotos del equipo de trabajo. El presidente no ha tenido ningún acto de campaña ni este sábado ni el domingo.

Así será el debate

De los cuatro bloques temáticos, Sánchez abrirá el primero y cerrará el último, mientras que Feijóo será el encargado de iniciar el segundo y tercer bloque. El minuto de oro final lo iniciará el presidente del Gobierno y lo cerrará el líder del PP, según se ha estipulado por sorteo.

Tanto el líder de los populares como el dirigente del PSOE acuden al encuentro de este lunes en Atresmedia con el compromiso de no faltarse al respeto y evitar el insulto.