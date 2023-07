Feijóo: "Voy a llevar al debate lo que ocurre en los pueblos, no en los platós, ni en el Falcon, ni en la Moncloa"

El líder del Partido Popular (PP) y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que llevará al 'cara a cara' con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el "hartazgo del sanchismo" y las "dificultades" de las familias para llegar a fin de mes al tener menos renta disponible. Así se ha pronunciado Feijóo en un acto en Corrales del Vino, en Zamora.

Feijóo ha dicho que "probablemente" Sánchez esté preparando "insultos y descalificaciones", pero que acudirá al debate con "propuestas y compromisos".

A dos días para su debate con Sánchez, el presidente del PP ha destacado que el jefe del Ejecutivo "se ha encerrado cuatro días" a prepararlo y ha destacado que no visita los pueblos de España como está haciendo el PP porque "probablemente no sea bien recibido" y sus compañeros socialistas "tengan dificultades para convocar a los ciudadanos". "La excusa del debate ya no cuela", ha exclamado.

El líder del PP ha indicado que él también va a preparar el debate, al que llevará propuestas y lo que le han trasladado en sus visitas a los distintos territorios. "La mayoría de los ciudadanos que me he encontrado durante todos estos meses me han dicho que están hartos del sanchismo, que necesitan un presidente del gobierno de todos, que trate por igual a cualquier pueblo de España", ha indicado.

Feijóo ha anticipado que pondrá el acento en lo que está ocurriendo con los alimentos, que "están por las nubes", que "la luz ha subido más que en el resto de Europa" o que las hipotecas "se han incrementado en 300 euros más al mes". "Voy a llevar, por tanto, a ese debate que la mayoría de los ciudadanos y de las familias españolas tienen menos renta disponible y tienen más dificultades para llegar a fin de mes", ha indicado para concluir que quiere "ser el presidente de la gente".

Debate el 10 de julio

Atresmedia celebra el próximo 10 de julio el único debate cara a cara de esta campaña entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ana Pastor y Vicente Vallés serán los encargados de moderar y preguntar por las cuestiones que preocupan a la ciudadanía a los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 23 de julio, en un encuentro que tendrá una duración aproximada de 100 minutos. Así, proporcionarán un debate ágil, fluido y rápido en el que el protagonismo recaerá sobre los candidatos y sus propuestas electorales.

'Cara a Cara. El Debate' se articulará en torno a cuatro bloques temáticos. Los candidatos estarán sentados en una mesa, frente a frente, favoreciendo el diálogo y la confrontación de ideas y propuestas.