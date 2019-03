La mitad de los menores de 25 años no irá a votar el 28 de abril

Poco hablan los partidos de la alta abstención entre los votantes más jóvenes, incluidos aquellos que tendrían que ir a las urnas por primera vez.

Según el barómetro del CIS, solo la mitad de los menores de 25 años han dicho que irán a votar. Ese porcentaje aumenta hasta el 62% en el siguiente rango de edad. Los que tienen entre 25 y 34 años aseguran que irán a las urnas. El grupo de edad que se muestra más convencido es el de los españoles de entre 55 y 64 años: el 73% de ellos asegura que votará.

Lo que deja claro el CIS es que España no es ajena a una tendencia universal: los jóvenes son los que más se abstienen de votar. Según los expertos, los jóvenes son los que más se abstienen porque todavía no han formado su opinión, no les interesa la política, o no ven propuestas a su medida.

El ejemplo más reciente de este desencanto con la polémica se produjo en el 'brexit', apenas el 36% de los votantes entre 18 y 24 fueron a votar, frente al 83% de los mayores de 65 años.

Los jóvenes apostaron por quedarse en la Unión Europea y ahora lamentan no haber sido suficientes para compensar el peso electoral de esos mayores.