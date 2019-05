Nadar, bailar, pintarse de amarillo... todo para conseguir votos

Borja Sémper ha cruzado hasta la isla del centro de la bahía de la Concha, en San Sebastián. Casi sin recuperarse -"está siendo duro, es la edad"- contesta que ha nadado por el centro, "es más directo que por los extremos".

Óscar Puente, alcalde de Valladolid y candidato socialista, pasó por el mercado medieval de la plaza de San Pablo y no tuvo más remedio que bailar una jota, dice él que ha sido "una encerrona folklórica de la que he salido como he podido". Se puede apreciar en el vídeo.

David Torrents quiere ser alcalde de Badalona por los independentistas de JxCaty y pasea con una oreja pintada de amarillo.

Los candidatos de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, se lo toman más relajado. Quedan de cañas con los electores y así pueden reponer fuerzas de la campaña tapa a tapa. Peor ha sido cuando un amigo de la concejala de Circulación de Madrid, de otro partido, ha pillado a Villacís con el móvil mientras esperaba que el semáforo se pusiera en verde... y lo ha comparado con Manuela Carmena viajando en metro.

