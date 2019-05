Casado llama al voto útil: "Menos PP significa mas PSOE, Esquerra, Podemos y Bildu"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho este domingo que cuando el votante de centro derecha vota dividido, aunque sea mayor el número de votos, "acaba gobernando el PSOE", por lo que ha pedido el apoyo a su formación, un partido "transversal", que no es "de izquierdas ni de derechas".

En un acto electoral en Águilas (Murcia), acompañado por el secretario general del partido, Teodoro García Egea; el candidato a presidir Murcia, Fernando López Miras, y la candidata al Ayuntamiento del municipio, Eva Reverte, Casado ha indicado que hay dos partidos que les quieren imitar, "que se intentan disfrazar del PP" y que han imposibilitado la victoria del PP.

Ante la triple cita electoral del 26M ha pedido que no se vuelva a repetir esa división del voto de centroderecha y ha reivindicado al PP como "el único partido de centroderecha renovador de España", que representa esa España transversal "de los balcones".

Tras asegurar que Sánchez "no tiene las manos libres para formar Gobierno" por su escasez de escaños, ha considerado que si el PP recobra poder tras el 26M, el presidente en funciones deberá "hacer un Gobierno más centrado en la realidad y en la sensatez", que si lo forma con Podemos y los independentistas. Ha insistido en que Ciudadanos no aclara si pactara ayuntamientos y autonomías con el PSOE o el PP, lo que "es una tomadura de pelo a los españoles".

Y ha dejado claro que el PP no va a apoyar "ni dejarse apoyar" por "la izquierda que quiere unirse con los podemitas, batasunos e independentistas". Ante las dudas que puedan tener los votantes del centroderecha, Casado les ha dicho que el suyo es "el partido correcto, imparable" "sin vocación de ser una minoría irreductible, sino de mayoría" para llegar a presidir el Gobierno de España.

