Las tormentas regresan en el puente de mayo, a pesar del ambiente veraniego de este lunes: toda la previsión de César Gonzalo

No sucederá como en Semana Santa, no volveremos al invierno, pero es cierto que las tormentas nos acompañarán durante este puente de mayo. A partir del miércoles, vuelven de la mano de una borrasca atlántica.

Caluroso abril

Durante este lunes las máximas ascienden casi todo país. Especialmente en la mitad norte, donde los termómetros ganarán hasta 7ºC más que ayer. Llegarán a los 28ºC en Ourense, los 26ºC en Bilbao y Zaragoza. Llegarán a 24ºC en Madrid, Valladolid, y La Rioja. A pesar de bajar ligeramente en Andalucía, las máximas en Sevilla alcanzarán los 31ºC. Cerca se quedarán con 29ºC en Badajoz, Ciudad Real y en Córdoba. En los Archipiélagos esperamos unos 23ºC en Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Lunes al sol

El día, con permiso de las nieblas, ha comenzado con cielos despejados en casi todo el país. El viento de levante seguirá soplando con fuerza durante la mañana en el área del Estrecho, activándose el aviso de nivel naranja en Cádiz por intensas rachas de viento y fuerte oleaje. En el nordeste del país surgirá abundantes nubes de evolución, podrán dejar fuertes tormentas en el interior de Cataluña. Obligando a activar el aviso de nivel amarillo en el interior de Barcelona, por fuertes chubascos. En el norte de Baleares podrán escaparse algunas gotas. Los cielos nubosos, se mantendrán en el norte de las islas Canarias, en el sur se mantendrán los cielos despejados.

Primeros cambios

Mañana martes, los cielos se nublan en el Mediterráneo debido a los vientos de componente marítima. Se esperan algunas lloviznas en la Comunidad Valenciana y el interior de Murcia. En el extremo oeste, llegarán los primeros efectos de la borrasca atlántica. Se espera algunas tormentas puntuales en el oeste de Badajoz y de Ourense. En el resto seguiremos con tiempo estable y temperaturas aún más cálidas.

Puente de mayo tormentoso

El miércoles las temperaturas bajarán en el oeste, pero en el resto seguirán siendo muy cálidas. El puente comenzará con tormentas en el oeste del país, no deberían extenderse al resto. Viernes y sábado serán los días con los chubascos más generalizados, especialmente en el interior. Serán jornadas de chaparrones puntuales, breves, e intensos. Más probables en el oeste y menos en las costas del Mediterráneo, Cantábrico y Canarias. Chubasquero sí, pero ropa de invierno no. Porque no volveremos a las frías temperaturas de la pasada Semana Santa.

