Roberto Brasero avisa: "Más tormentas mañana y una montaña rusa en las temperaturas"

La borrasca que tenemos ya formada frente a las costas de Portugal se va a instalar en el Atlántico y provocando tormentas y enviándonos aire cálido, alternativamente, durante los próximos días. Para empezar ya tenemos hoy tormentas por Galicia, Extremdura, Castilla- La Mancha o Andalucía, donde en el caso de Málaga han caído ya gotas de barro, porque esas nubes llegan cargadas de calima.

Mañana las lluvias más fuertes se esperan desde primeras horas en zonas de Málaga, Córdoba y Jaén, trasladándose a lo largo del día hacia Castilla- La Mancha, Comunidad de Madrid, y la mitad occidental de Castilla y León. Podrían generarse también por la tarde en el interior de Asturias o Cantabria. Estos chubascos podrán dejar lluvias fueres, de 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora, acompañadas de fuertes rachas de viento y sobre en la zona centro, esas lluvias pueden ser de barro. En Canarias lluvias en el norte de las islas occidentales y en el resto de España no se esperan lluvias, sobre todo en las comunidades del Mediterráneo, más alejadas de la borrasca atlántica y donde seguirá predominando el sol

Bruscos cambios de temperaturas

En las citadas zonas de tormentas además de las lluvias, tendremos mañana una bajada de temperaturas, en las máximas, de 6 a 8 grados menos y no tendremos ese calor que estamos teniendo hoy. También bajarán ligeramente a orillas del Cantábrico, donde ayer además del récord de Santander que ya citamos se acabó batiendo también el de Asturias con 29,8º, superando los 28,6º del 6 de abril de 20º.

En Canarias bajarán también las máximas y sin embargo en En el tercio oriental y Baleares, tendremos ligeros ascensos, tanto en las máximas como sobre todo en las mínimas. Eso para mañana.

Pero el jueves cambian las tornas, y del mismo modo: allá donde mañana bajan casi 10º las máximas (en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León) el jueves subirán 10º o más de golpe. Y el viernes también será un día caluroso, antes de una nueva baja abrupta durante el fin de semana. Una auténtica montaña rusa en las temperaturas.

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