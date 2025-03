Roberto Brasero anuncia el fin de las lluvias: "A partir del martes se irá cerrando el grifo"

Todavía no podemos bajar la guardia en esas zonas donde las crecidas de los ríos presentan problemas y posibles desbordamientos y es que las lluvias aún pueden ser abundantes y persistentes en Ávila, Segovia, la sierra de Madrid y el Valle del Tajo, donde tenemos avisos por lluvias hasta la medianoche y en el sur de Ávila hasta las 6h de la madrugada.

Más lluvia no significa automáticamente más desbordamientos porque ahí interviene también la regulación de los cauces a través de los desembalses, pero el caso es que todavía va a llover más. Y mañana también, pero en principio menos cantidad.

No obstante la AEMET advierte todavía de posibles acumulados significativos en el noroeste peninsular, oeste del sistema Central y zonas de los Pirineos. En general será un sábado nuboso, con precipitaciones que en su mayor parte serán en forma de chubascos acompañados de tormentas ocasionales, afectando a la mayor parte del territorio, menos probables o más dispersas en el área mediterránea y sur de Canarias. Y con nevadas en zonas de montaña con una cota en torno a 1000/1400 m en el noroeste y por encima de 1800 bajando a 1200/1500 en el resto.

Nevadas en las montañas

Y es que mañana las temperaturas serán más bajas que las de hoy, y el domingo también. Con nuevas nevadas en el primer domingo de la primavera: La cota de nieve se mantendrá en torno a 800/1200 m en meseta norte y norte peninsular mientras que el sur y vertiente mediterránea se situará entre 1000/1400 m.

La AEMET espera nevadas con acumulaciones abundantes en los sistemas montañosos del norte peninsular, sobre todo al final del día, y no se descartan el resto de zonas de montañas del centro y sureste peninsular. En cuanto a las lluvias del domingo serán en forma de chubascos y tormentas, con ratos de sol pero enseguida con otra nube que te deje un chaparrón, eso en toda la península y baleares aunque serán más frecuentes hacia la mitad norte peninsular donde incluso pueden ser fuertes y persistentes en el Cantábrico al final del día. Además en las costas del norte esperamos un día de temporal y en el interior un amanecer con heladas en los sistemas de la mitad norte y del sureste y de forma dispersa y débil en la meseta norte. ¡Abrígate bien!

El final de esta racha

Pero la semana que viene será distinto. Todavía el lunes puede ser un día de lluvias en muchas zonas en forma de tormentas y chaparrones y ojo al cantábrico, que ahí el lunes puede llegar todo del golpe con una descarga fría que nos deja abundantes y persistentes precipitaciones.

El martes seguirán ahí, extremo norte, y todavía algunas tormentas sueltas por el este pero ya en el resto donde los ríos presentan problemas no se ven lluvias para el martes y el miércoles mucho menos: parece que se irá instalando el anticiclón y el sol irá ganando terreno en los cielos. Se terminará esta racha de lluvias y a la espera de que podamos tener otra, que ahora no sabemos pero que tampoco se puede descartar.

Esta que comenzó el pasado 1 de marzo que ha durado 3 semanas y media ha sido histórica en algunas zonas de España, como en Madrid capital donde tenemos un observatorio centenario, del Parque del Retiro, que viene recogiendo datos de forma constante y fiable desde el año 1893 y que nunca desde entonces había registrado más lluvia en un mes que en este que estamos viviendo. No es solo que se haya batido el récord de lluvia en Madrid para el mes de marzo: ya podemos confirmar que con lo que ha llovido entre el día 1 y el día 20 en la capital sumamos casi 214 l/m2, lo que supera el anterior récord de la máxima precipitación mensual histórico que eran los 189 l/m2 del año 1997. Sí, en esta ocasión, podemos decir que ha llovido como nunca. Y no solo en Madrid. Un marzo lluvioso que parece que en su última semana, la que viene, ya no lo será tanto.

