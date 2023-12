La previsión de César Gonzalo: "Adiós otoño y hola al anticiclón de Navidad"

Pocas horas el quedan al otoño, mañana viernes cuando apenas queden cinco horas para el ansiado sorteo de navidad, comienza el invierno. La estación arrancará a las 4:27h de la mañana, tendremos por delante 88 días y 23 horas de invierno. Decimos Adiós al otoño y hola al anticiclón, no se fue muy lejos, y regresa con fuerza para acompañarnos en este primer fin de semana navideño, y posterior día de navidad.

Vientos fuertes

En su regreso a la Península las altas presiones nos siguen enviado fuertes rachas de componente norte al cantábrico oriental, Girona, Valle del Ebro y las Islas Baleares. Lugares donde permanecen los avisos por viento y oleaje. Destaca el aviso naranja por oleaje en Menorca, donde se podrá alcanzar puntualmente alguna ola que roce los 10 m de altura. En las islas Canarias el mismo anticiclón será el responsable de la fuerza de los vientos “Alisios” que dejarán los cielos grises y algunas lloviznas en la cara norte del Archipiélago.

Cielos nublados en el norte

Durante esta jornada seguirán los cielos nubosos en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco zonas donde se esperan algunas lluvias débiles. En los Pirineos se mantiene la posibilidad de algunas nevadas débiles a partir de los 1.600 metros de altura. En el norte de Menorca y Mallorca las nubes también aparecerán a lo largo del día.

Vuelta al sol y las nieblas

En el resto del País, ya ha regresado el tiempo estándar del anticiclón. Nieblas a primera hora, que tardarán en disiparse en Castilla y León, menos durarán en el resto del interior. Por la tarde en general los cielos despejados se imponen. Con temperaturas máximas que serán menos frías que las de ayer. Ligera subida que dejará máximas de 10º en Valladolid y Salamanca; 12ºC se esperan en Madrid, Cuenca, Ourense y Logroño; Llegarán a 15ºC en A Coruña, Santander, Zaragoza y Lleida; Las más cálidas se esperan en Sevilla con 17º, en Valencia con 20ºC y Santa Cruz de Tenerife con 22ºC.

La navidad empieza anticiclónica

Seguiremos con este panorama de cielos despejados hasta el día de navidad, con nubes que en el norte según avance el fin se semana se marcharán. Para dejar un día de nochebuena soleado en Galicia y las Comunidades del Cantábrico, y de nieblas abundantes en gran parte del interior, según abran la tarde de nochebuena se presentará de sol. El lunes 25 de diciembre, seguiremos igual mucho sol y nieblas generalizadas. Las heladas volverán a primera hora, por la tarde las máximas no serán muy diferentes a las del viernes, hasta el lunes, entonces sí serán más frías. Si no cambia nada un frente traerá algunas lluvias a partir del martes, lo iremos confirmando. De momento sino no nos toca el gordo de navidad, si lo hará el anticiclón de navidad.