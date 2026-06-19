Una potente ola de calor da el pistoletazo de salida del verano con toda probabilidad, según César Gonzalo

Este domingo recibimos el verano con un día sahariano. Precisamente la llegada de una masa de aire procedente de África podría dar lugar a la primera ola de calor de la estación. Es muy probable porque el calor será muy intenso, prácticamente generalizado, y además promete ser duradero. Hay que prepararse para una próxima semana de días sofocantes, noches tórridas, riesgo alto de incendios forestales y a la presencia de calima en nuestros cielos. Con estos mimbres, no puede ser de otra forma, hay que pedir precaución con el calor.

Tardes de tormenta

Todo esto vendrá acompañado de más tormentas. En general aparecerán durante la tarde, ayudadas por el calor y por la inestabilidad que llega desde el Atlántico. Hoy podrán ser fuertes, con avisos activos por intensos chubascos, granizadas y fuertes rachas de viento en el oeste de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Huesca y Teruel. Salvo en el oeste, resto del Cantábrico y en el Mediterráneo en el resto es probable que por la tarde nos encontremos con algún chubasco más puntual. En esta jornada la calima irá aumentando en el este de la península y Baleares. Mientras tanto en Canarias se podrán acumular algunas nubes en el norte.

Aperitivo del calor

Aún no ha llegado lo peor, ni mucho menos, por eso los valores máximos que esperamos en este viernes son un simple aperitivo. Con avisos por calor que se extienden a 9 comunidades autónomas. Se mantienen desde el interior del País Vasco con 34º; al valle del Ebro, interior de Cataluña, Madrid y Cáceres por superar los 36ºC. El nivel amarillo también aparece en Badajoz y Valle del Guadalquivir donde podrán rozar los 40ºC. Salvo en el cantábrico oriental donde el calor remite ligeramente en el resto tendremos valores muy parecidos a los de ayer.

Calor extremo

Durante el fin de semana las temperaturas irán subiendo aún más. De nuevo con tormentas en el interior y además presencia de calima. El domingo en el primer día del verano, tras una noche muy calurosa, las máximas llegarán a la barrera de los 40º, y no sólo en el sur, también se esperan en el centro. Incluso se podrían superar en capitales como Bilbao. Aún habrá margen para una nueva subida, que llegaría el lunes. Por eso hablamos de calor extremo y de una muy probable ola de calor. Sería la primera del verano, y parece que no será la última.

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