Hasta el miércoles continuará el temporal de lluvias torrenciales en la mayor parte del país

Tenemos que seguir pendientes del cielo, si algo han demostrado las tormentas que estamos sufriendo, es que son capaces de sorprender a los modelos de previsión y por tanto a la propia previsión meteorológica. Algo que acaba de suceder hoy, una tormenta se ha quedado estática sobre Granollers. Como consecuencia sus calles se han vuelto a ver anegadas. En sólo media hora han caído 50 litros/m2, obligando a activar a primera hora el aviso de nivel rojo. Por tanto, hay que seguir extremando las precauciones, aunque nos encontremos en zonas con un aviso amarillo. Porque rápidamente el nivel de alerta puede elevarse.

¿Hasta cuándo?

La abundante humedad que llega desde el Mediterráneo y también desde el Atlántico es el combustible que hace que estas tormentas crezcan rápidamente, de forma explosiva, dejando muchas más lluvias de las previstas inicialmente. Este chorro de 'combustible' seguirá llegan a nuestro país, hasta el próximo miércoles incluido. Hasta entonces las tormentas seguirán descargando en gran parte del territorio. Después, del jueves en adelante, cambiamos de masa de aire, será más seca, pero también más fría. Incluso tocará sacar el abrigo en la mitad norte con un viernes en el que las temperaturas máximas, rondarán los 15ºC en capitales como Burgos. Ambiente más frío y regreso del tiempo estable.

Más tormentas

Hoy seguimos en pleno temporal. Los avisos de AEMET se concentran en dos lugares. El primero Cataluña y norte de Baleares donde durante la mañana y primeras horas de la tarde, las lluvias podrán seguir siendo muy fuertes. Después si no hay sorpresas deberían perder fuerza. La segunda zona es el interior. Con avisos activos por fuertes tormentas, a partir del mediodía en Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, interior de la Región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Galicia y de Asturias.

En estos puntos hay que esperar chaparrones muy intensos, especialmente en Salmanca, Cáceres y Toledo. También se esperan algunos chubascos más débiles en Ceuta, Melilla, sierras del sur de Andalucía. Al margen de las lluvias hoy se quedarán en el Cantábrico oriental y oeste de Galicia. No debería ser importantes en el litoral de la Comunidad Valenciana, tampoco se esperan en Canarias.

Cálida tarde

Con este tiempo adverso las temperaturas quedan en segundo plano. Y lo cierto es que tenemos valores que quedan muy por encima de lo habitual. Hoy incluso son más elevados que los de ayer en el norte. Destacan los 28º previstos en Bilbao, Pontevedra y Zaragoza. Llegarán a 24º en Oviedo, Pamplona y Zamora. En el sur continuarán rebasando los 25º en Badajoz, Sevilla, Murcia y los rozarán en Melilla.

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