El aviso de Roberto Brasero ante la ola de calor: "Junio se tiene reservada la traca final para los últimos días del mes"

Este mes de junio ya está siendo muy caluroso, la temperatura media mensual superará a la más alta registrada hasta hora y han caído ya algunos récords provinciales. Pero junio se tiene reservada la traca final para los últimos días del mes.

A partir de mañana sábado y al menos hasta el martes las temperaturas serán más elevadas y nos permite hablar de ola de calor, la primera del año. Es cierto que no subirán todos los días: sábado y domingo sumamos grados ,y lunes y martes los mantenemos, aunque ya no deberían subir más. Y también es cierto que como suele ocurrir hay incertidumbre en la duración de este episodio ya que, aunque el miércoles bajen por el oeste y norte peninsular, en otras zonas del centro ,sur y este de España seguirán siendo muy elevadas. Quizá ya no se cumplan los requisitos para considerarla ola de calor pero calor seguirá haciendo. Si junio ha sido caluroso, julio también viene con fuerza

Zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso por ola de calor para el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y depresiones del nordeste. En él se identifican éstas como las zonas más afectadas y donde veremos los avisos de nivel naranja este fin de semana. Pero no serán las únicas donde se note el calor.

Mañana sábado se espera que se superen de forma generalizada los 38ºC en el cuadrante suroeste y de manera local en la meseta Norte, este de la meseta Sur y valles del Júcar y el Segura, pudiendo alcanzarse los 40-42ºC en los valles del Guadalquivir, Genil, Guadiana, Tajo y Ebro, así como en las depresiones del nordeste.

El domingo subirán también en el norte de Galicia y el Cantábrico, aunque no serán tan elevadas, pero en Bilbao por ejemplo podríamos llegar a 34º. Las temperaturas mínimas también serán elevadas en los próximos días y no bajaremos de los 23-25ºC en amplias zonas del centro, de la mitad sur, el este y del valle del Ebro.

El pico de la ola

Los días álgidos de la ola de calor serán el domingo 29 y el lunes 30, cuando los valores superiores a los 40º C se extenderían tanto en el cuadrante suroeste como por el medio Ebro, pudiendo alcanzarse localmente en el valle del Miño. Se espera que se superen los 42º C en el entorno del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, sin descartarlos en el Ebro. Las temperaturas también serán altas en la meseta Norte, interior de Mallorca y en los valles del Júcar y el Segura, donde se alcanzarán los 36ºC y puntualmente los 38ºC. El lunes, además, serán también elevadas en el Cantábrico oriental, sin descartar que se superen los 36-38ºC.

De cara al lunes y el martes habrá ligeras variaciones en las temperaturas, en función del lugar y el día, pero en general seguiremos con valores similares con valor muy intenso tanto diurno o nocturno. Es destacable que se superarán de nuevo los 35° en casi toda España. Además, se añade el lunes el interior de las comunidades cantábricas, aunque el martes y el miércoles refrescará por allí. En el resto no habrá grandes variaciones, por lo tanto, el martes y el miércoles, se mantendrán las noches tórridas. Las máximas serán superiores a las 38° en el NE, centro y sur; con más de 40° en los Valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El martes ya deberían bajar algo en el extremo norte pero seguiría siendo un día de ola de calor y el miércoles con una bajada más notable por el oeste y tercio norte peninsular se terminaría la ola de calor.

También llegan tormentas

El sábado amaneceremos con noches tropicales en buena parte del Mediterráneo, Baleares, zonas del centro y sur de la península pero luego será un día muy soleado.

El domingo el mismo calor nocturno o matinal o incluso más y luego la novedad es que podrían llegar más nubes. El domingo por la tarde podría haber algunas tormentas en zonas de montaña del interior peninsular. El lunes y el martes aumentará la posibilidad de tormentas en el interior peninsular, que localmente podrán ser fuertes.

