Un informe de 2020 ya alertaba del riesgo de inundaciones en las zonas afectadas por el paso de la DANA en Valencia

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), dependiente del Ministerio de Defensa, ha publicado un estudio en el que hace cuatro años ya se identificó que la zona de Xirivella-Catarroja, en Valencia, era una de las 14 áreas costeras con mayor riesgo de inundación. Un fenómeno al que se conoce como inundaciones súbitas ('flash flood') y que el pasado 29 de octubre se registró con el paso de la DANA.

En este informe, titulado 'Las inundaciones en España: un problema que sube de nivel', se alertaba de la vulnerabilidad de la Península ante posibles riadas, tanto en el interior como en las zonas costeras, debido a las crecidas y desbordamientos de ríos o a las tormentas marinas.

"En la vertiente mediterránea, se observan numerosas zonas en riesgo, generalmente concentradas cerca de la costa o entorno a los cauces de ríos de cierta entidad (Turia o Segura, por ejemplo). Esto se corresponde con la dinámica más típica de esta zona: precipitaciones de intensidades fuertes o torrenciales y copiosas, que causan importantes crecidas de torrentes que suelen estar secos el resto del año", recoge este documento.

Tras esta explicación, se muestra un mapa donde se muestra la ubicación de las 14 zonas de mayor riesgo de inundación, denominados también como 'puntos calientes de riesgo de impacto de inundaciones sobre áreas artificializadas', donde figura Xirivella-Catarroja —puntos 6 y 7—. En ellas se 'predecía' que 9,42 hectáreas podrían quedar anegadas con motivo de las inundaciones en un periodo de 10 años; 81,3 hectáreas en un periodo de 50; 114,7 hectáreas en uno de 100, y, finalmente, 176,78 en un periodo de 500.

'Puntos calientes de riesgo de impacto de inundaciones sobre áreas artificializadas | Instituto Español de Estudios Estratégicos

"Las zonas de interior suelen presentar riesgos asociados a inundaciones por tormentas intensas y localizadas. Son, por tanto, inundaciones del tipo 'flash flood', aunque pueden también darse inundaciones tras varios días de lluvias copiosas que saturan los suelos", establece el informe.

Las inundaciones más graves en España

En este mismo documento también se recogen las inundaciones más graves en España de los últimos años. La última de ellas fue un año antes de que este documento se publicase, en 2019. En él se habla de: la Riada del Vallés, en Cataluña (1962), la "Pantanada de Tous" (1982), las riadas de Bilbao (1983), la de Biescas (1996), las lluvias torrenciales de Badajoz (1997) o la DANA que golpeó a Alicante y Murcia (2019).

Todos estos eventos presentan "tres características principales" unidas a "la falta de gestión", según recoge el texto:

El "riesgo meteorológico" .

. La ocupación de terrenos inundables.

de terrenos inundables. La "falta de información adecuada y de una forma precautoria a los posibles afectados como mecanismo de autodefensa".

El cambio climático, una construcción "descontrolada" o una orografía con grandes diferencias de terreno en "escasos kilómetro" también son algunos de los "factores" que intervinieron en que estas inundaciones pasadas —posiblemente también las ocurridas hace ya 13 días— se produjesen. Por lo tanto, "esta suma de factores permite que exista un riesgo importante de inundaciones muy rápidas y violentas si se dan las condiciones meteorológicas adecuadas", señalan los autores.

Unas "medidas de futuro" que quedaron en el pasado

En el informe, publicado en 2020 —cabe recordar—, se llega a establecer unas "medidas de futuro" para que lo ocurrido en el pasado no se vuelva a producir. Unas medidas que no llegaron a tiempo a los 78 municipios afectados por la DANA de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. "La limitación urgente y necesaria de las concesiones de edificación en áreas consideradas de riesgo, así como la recalificación de estos terrenos a categorías que no permitieran su edificación", eran algunas de las soluciones.

Lo mejor para este tipo de casos, según se establece en el informe es "el desplazamiento de los núcleos urbanos a zonas de menor riesgo". También se consideró crear etiquetas que clasificasen cada uno de los edificios en función de su riesgo de inundación, algo similar a la etiqueta de colores de los electrodomésticos en los que se determina la eficiencia energética. Una medida que Fernando Prieto, uno de los autores del informe y director del Observatorio de la Sostenibilidad, sigue defendiendo a día de hoy.

Propuesta de etiqueta para edificios frente al riesgo de inundaciones | Instituto Español de Estudios Estratégicos

"A lo largo de la historia hemos tenido cientos de casos de inundaciones que deberían habernos hecho aprender sobre la gestión del territorio, respetando las zonas inundables y los cauces, aunque no siempre haya sido así, y entendiendo que en muchísimas ocasiones se han construido estos espacios agravando el problema. (...) En este sentido, los sistemas de alerta temprano y las previsiones meteorológicas ganan gran importancia para disminuir los daños a las personas y los bienes", concluye el informe y añade que conforme los años pasen tendremos "mayores y más frecuentes fenómenos de inundación, por lo que es vital tomar en consideración este riesgo".

