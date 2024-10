Encuentran muertas a Lourdes y a su bebé: su amiga había denunciado la desaparición en Paiporta tras recoger a 2 de sus hijos

Paiporta es la localidad más afectada por la DANA. Allí se han producido la mayoría de muertes. Durante la tarde de este miércoles hemos podido ver un vídeo de una amiga que pedía ayuda para localizar a Lourdes, desaparecida junto a su bebé. Finalmente esta madre ha muerto junto a su niña. Sus otros dos hijos fueron recogidos por esta amiga, que se desplazó hasta la casa.

Lourdes, su marido y el bebé fueron sorprendidos por la tromba de agua. La Policía ha confirmado su fallecimiento. "Por desgracia nos acaban de confirmar que Lourdes y la bebé han aparecido esta mañana muertas y que gracias ala difusión un Policía que las había encontrado se ha puesto en contacto con nosotros y nos lo ha confirmado. Hoy hay dos ángeles más en el cielo. Gracias a todos", escribía una de sus amigas en redes.

La llamada de auxilio de su amiga

"Hola soy Clara. Soy amiga de Lourdes María, que está desaparecida aún con su hija de tres meses. No sabemos si alguien la tiene en alguna finca, ha podido ir a, no sé. Si alguien está con ella, por favor que dé señales de vida. Su marido está en la fonteta de Sant Lluís. Yo he recogido a su hija y a su hijo que está por aquí detrás. Hemos parado porque aquí hay un poco de internet. Los he recogido de su casa que estaba de barro hasta la segunda planta".

"Me he venido a Paiporta andando desde Torrente. No había luz, no había cobertura, no había nada. Y desde anoche que pude hablar con ellos no sabía nada y soy la responsable de estos niños y me los llevo a mi casa. Ahora están bien. El marido está bien. Falta Lourdes y espero que esté súper bien. Y nada aún nos queda un ratito de caminar para llegar a casa y gracias por todo", sentenciaba la mujer.

Los vecinos de Paiporta gritaban desesperadamente para encontrar a sus familiares. Esta localidad de Valencia se ha convertido en el epicentro de la tragedia, de la peor DANA del siglo. Al menos 45 vecinos han perdido aquí la vida, casi la mitad de las víctimas mortales que se han registrado en la Comunidad Valenciana.

Las calles de Paiporta recuerdan a un escenario apocalíptico. Columnas de coches apilados, gente buscando comida del suelo y apenas quedan negocios en pie. "Los bajos han sido arrasados", aseguraba un vecino de la zona a Antena 3 Noticias. Entre las víctimas hay 6 fallecidos en una residencia de ancianos. Hay muchas personas mayores a los que sorprendió la riada en su casa y los que intentaron salvar sus coches. "Abres los coches para intentar ayudarlos y están muertos", lamentaba otra vecina de la localidad valenciana.

