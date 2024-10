La alcaldesa de Paiporta confirma "decenas de muertos" por la DANA: "Hay gente joven, les pilló sacando los coches"

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, ha confirmado que hay decenas de muertos en su localidad, en Valencia. Asegura que se basa en estas cifras en los datos de la Policía Nacional.

Destaca que Paiporta no está preparada porque "no se suele inundar", no había pasado nunca. Por este motivo, las personas mayores no se plantearon salir de sus casas: "La situación es trágica, estamos absolutamente incomunicados. La UME y la Policía está abriendo acceso y atendiendo a los heridos. Son decenas de muertos". El ayuntamiento ha confinado a los vecinos por que se teme otra crecida del barranco.

"La crecida que hemos tenido y la fuerza del agua, en Paiporta no lo conocíamos", incide. Además, asegura que no hay agua ni cobertura para salir o entrar a la localidad. La alcaldesa explica que muchos vecinos podrían haber perdido la vida cuando intentaban sacar los coches. Por esto, consideran que habrá personas mayores fallecidas que vivían en plantas bajas y se quedaron en sus viviendas, y también gente joven que trataba de sacar el coche.

Ya se sabe que las autoridades judiciales se están desplazando a Paiporta para certificar la muerte y las identificaciones de todos los cadáveres que están apareciendo en la calle. "Las vidas que se han perdido no tienen remedio pero el destrozo es tal que solo pido que no se olviden de nosotros porque esto no sé cómo lo vamos a levantar".

Última hora de la DANA en Valencia

Hasta el momento, las cifras provisionales de muertos son 62 muertos en la provincia de Valencia y uno en la localidad de Mira, en Cuenca. La UME y el resto de equipos de emergencias están tratando de asistir a todas las personas que aún continúan atrapadas.

Los municipios más afectados por las inundaciones en Valencia son, además de Paiporta, Chiva, Utiel, Torrent, Requena y Rebollar. Además, la DANA también hizo estragos en Letur, en Albacete, donde hay también personas desaparecidas. En muchas zonas tampoco hay luz.

Respecto a la circulación, todos los trenes que comunican Madrid y Valencia se han suspendido y más de 60 carreteras, la mayoría de la red secundaria, están afectadas por las consecuencias de las lluvias torrenciales que han desbordado ríos e inundado vías especialmente en Comunidad Valenciana y Castilla La-Mancha, donde las autovías A-3 y A-7 registran tramos cortados.

