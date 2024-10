La llamada de auxilio de una amiga en Paiporta: "Lourdes María está desaparecida aún con su hija de tres meses"

Los servicios de rescate no han parado de trabajar por el devastador paso de la DANA. Las imágenes son impactantes. Como impacta el llamamiento de Clara, amiga de Lourdes María, desaparecida con su bebé de tres meses. Recogió a dos de los tres hijos de su amiga en Paiporta, pero no encontraba a su amiga. Durante toda la noche las peticiones de auxilio han sido constantes.

"Hola soy Clara. Soy amiga de Lourdes María, que está desaparecida aún con su hija de tres meses. No sabemos si alguien la tiene en alguna finca, ha podido ir a, no sé. Si alguien está con ella, por favor que dé señales de vida. Su marido está en la fonteta de Sant Lluís. Yo he recogido a su hija y a su hijo que está por aquí detrás. Hemos parado porque aquí hay un poco de internet. Los he recogido de su casa que estaba de barro hasta la segunda planta", relataba.

"Me he venido a Paiporta andando desde Torrente. No había luz, no había cobertura, no había nada. Y desde anoche que pude hablar con ellos no sabía nada y soy la responsable de estos niños y me los llevo a mi casa. Ahora están bien. El marido está bien. Falta Lourdes y espero que esté súper bien. Y nada aún nos queda un ratito de caminar para llegar a casa y gracias por todo", sentenciaba la mujer.

Tragedia en Valencia

Hay cientos de historias como esta. Desde el martes las llamadas de auxilio son constantes. Personas pidiendo ayuda y otras buscando desesperados a sus amigos y familiares. La DANA dejó este martes 29 de octubre acumulaciones extraordinarias en la provincia de Valencia, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que llegaron a superar los 300 litros por metro cuadrado en Utiel y Chiva. En Chiva se recogieron 491 litros por metro cuadrado en solo ocho horas, que es prácticamente lo que puede llover en un año completo. Y el Ayuntamiento ha pedido a sus vecinos que acerquen al consistorio gasóleo, remolques, tractores o retroexcavadoras para iniciar las labores de reparación.

Muchos vecinos y trabajadores quedaron atrapados en sus viviendas y fábricas por la cantidad de agua ha dejado el peor temporal del siglo. Han tenido que permanecer en las partes altas de sus casas, muchos de ellos en los tejados por la acumulación de agua, hasta que han podido ser rescatados.

La DANA en Valencia y el sur de Castilla-La Mancha está dejando cifras históricas y catastróficas. Según datos de la AEMET, con los datos disponibles hasta ahora, se trata de la peor gota fría del siglo XXI , con cifras comparables a las vividas en 1987 y en 1982, la de la 'Pantanada de Tous'.

