Baja con su furgoneta a una playa de A Coruña en pleno temporal y acaba cercado por las olas

Podría parecer que nos encontramos ante una de esas malas pasadas que a veces juega el GPS, pero lo cierto es que en esta ocasión no se puede echar la culpa a la tecnología. En pleno temporal, con la costa gallega en alerta naranja, Benito Vega, concejal del ayuntamiento de Valdoviño (A Coruña) estaba de guardia por si había alguna incidencia. Lo que no imaginaba el edil, curtido ya en varios temporales, es que la llamada iba a ser por una furgoneta que había decidido voluntariamente meterse en la playa.

"Lo que nos dijo el chico es que había bajado a la arena para dar la vuelta", explica Vega todavía incrédulo. "Yo me imagino que él esperaba que la arena fuese compacta, como en las playas del Cantábrico, pero no es así, y cuando metió la furgoneta allí ya no pudo sacarla". Más aún con la fuerza de las olas, que enseguida alcanzaron el vehículo e incluso empezaron a moverlo. "Las ruedas estaban muy enterradas".

Se movilizó al tractor del ayuntamiento

El conductor, un joven procedente de Navarra que se encontraba en Lugo por un evento deportivo, llamó al seguro, y una grúa se desplazó hasta el lugar, en la playa de Mourillá, conocida en la zona como la playa de los Botes. Pero cuando llegaron y vieron el panorama poco pudieron hacer por ayudarle.

Finalmente fue necesaria la intervención de la Guardia Civil y del tractor del ayuntamiento para poder sacar el vehículo de la arena. "Tenemos un tractor de mano para cuando ocurre alguna incidencia, le llamé y vino para poder remolcar la furgoneta", explica el concejal. Cierto es que las incidencias suelen ser otras, como un coche que acaba en una cuneta o atascado en zonas complicadas. "Esto nunca nos había ocurrido, es la primera vez".

Sancionado por la Guardia Civil

Una vez que consiguieron sacar el vehículo de la arena, el joven se subió a su furgoneta y pudo emprender el camino de vuelta a casa sin problemas. Eso sí, con las multas pertinentes de la Guardia Civil de Tráfico por haber invadido un espacio que no es para circular. A esto habrá que sumarle las posibles sanciones que conlleve por parte de la Xunta por tratarse de un espacio natural protegido en la Red Natura.

