La vuelta al cole más cara: el gasto escolar se dispara un 13%

La cuesta de septiembre y la vuelta de los pequeños al cole siempre se hace cuesta arriba. Toca dejar atrás las vacaciones, volver a la rutina y afrontar todo lo que se viene por delante. Uno de los mayores esfuerzos económicos para las familias es el pago del nuevo curso académico, que este año se presenta más caro que el anterior.

Llegan a la tienda con una larga lista de cosas pendientes que tienen que comprar. Libros de texto, bolígrafos, estuche, uniforme, zapatos y largo etcétera. Algunos se estrenan por primera vez "mi hijo va a entrar este año al colegio y no pensé que sería tan caro. Además, me acabo de quedar sin trabajo y se nota mucho el gasto", nos cuenta una madre a las puertas de una tienda de Madrid. Según la Organización de Consumidores y Usuario (OCU), solo los gastos de equipación para la vuelta al cole pueden suponer más de 500 euros por alumno de coste medio.

Aunque no sea la primera vez para muchos padres, se siguen sorprendiendo a la hora de ir a comprar. Coinciden en que los libros de texto son lo que más ha subido, que alcanzan de media los 212 euros. De hecho, se calcula que una de cada cuatro familias no puede afrontar este pago.

Según datos de la OCU, los gastos de todo el curso escolar suponen, de media, unos 2.588 euros por alumno. Esto es un incremento del 13% resto al año pasado. ¿Cómo hacer frente a tanto gasto? La solución, según nos cuentan, es reutilizar lo máximo posible y prescindir de algunos planes que suponen un gran gasto. "Tengo dos hijos, y el pequeño coge lo de la hermana mayor, así me ahorro un poco de dinero", "te quitas de muchos planes que te gustaría hacer los fines de semana, si no no se puede", explican los padres.

Existen cambios según donde estudie tu hijo o qué año este cursando. Bachiller es el año más caro, seguido de educación infantil, primaria y secundaría. Además, también hay que tener en cuenta que, según esta encuesta, las familias madrileñas son las que más se gastan. De media, por estudiante, unos 3.422 euros, el doble que en Andalucía o Castilla y León.

Las propuestas del PP

El Partido Popular ha pedido al Gobierno que duplique la dotación del programa de cobertura de libros de texto y material que aporta a las comunidades autónomas. "Ahora mismo está aportando 50 millones de euros y lo que pedimos es que lo duplique a 100. Es una partida presupuestaria que está congelada porque el Gobierno no se preocupa por elaborar unos Presupuestos Generales del Estado", ha señalado este lunes en rueda de prensa la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz.

Solicitan además aprobar con "carácter urgente un programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas de las Comunidades Autónomas en el ámbito educativo (comedores escolares, transporte escolar, etc)"

El Partido Popular, tras reunirse con las Reales Academias y Sociedades Científicas, según ha anunciado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, inicia este septiembre el trabajo para elaborar unos currículos claros, concisos y científicos.

