Vivir en un 'minipiso', la solución para los jóvenes para poder emanciparse: "Es una casa de muñecas, está todo junto"

Con un simple vistazo en buscadores inmobiliarios, podemos ver que aquellos en los que el alquiler es más barato, son los más pequeños. Algunos demasiado pequeños. Son los denominados 'minipisos' o "casas de muñecas" como se refieren a ellos muchos de sus inquilinos. En España hay 1,2 millones de pisos que miden menos de 15 metros cuadrados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Número que se ha triplicado en la última década.

Así es el 'minipiso' de María Elena

María Elena es una de esas inquilinas. Cada mañana tiene una carrera de obstáculos para no darse con las vigas de su habitación abuhardillada. Pero los retos no acaban ahí. Su vida es una constante partida de Tetris. Tiene que encontrar el sitio exacto para guardar todas sus cosas. Un hecho bastante complicado porque su piso no tiene espacio para almacenaje.

No tiene armario en su habitación. Tiene que guardar su ropa en bolsas debajo de la cama o todo tirado por el suelo. Solo cuenta con un pequeño armario de no mas de 30 centímetros de alto bajo las tejas de su piso de Chueca, Madrid.

Esta joven de 22 años tiene que estar constantemente agachada. Con los problemas de espalda que le ocasiona. Y constantemente alerta. La falta de espacio en la cocina, salón, sala de estudio le obliga a tener el microondas encima del horno. Con el calor, ahora se le ha estropeado. En la misma mesa que come, también tienen que estudiar. En este piso todo tiene varias funciones.

Las grandes ciudades concentran la mayoría de 'minipisos'

El parque residencial español, no ha cambiado mucho desde hace tres décadas. La media de metros cuadrados en España ha pasado de 89 a 86 metros entre 1991 y 2021. Al menos en la gran parte del país, porque en las grandes ciudades muchas de estas viviendas se han partido para construir 'minipisos'.

Un 58% de estas viviendas se encuentran entre las comunidades de Madrid, Cataluña y Andalucía. Según el informe de la plataforma de alquiler Idealista, de enero de 2024, agrega que al igual que en la capital, en Barcelona y Málaga es donde más se publican anuncios de 'minipisos'.

Desde el gobierno aprobaron en 2023 una nueva ley de vivienda para regular la situación en la que viven estos inquilinos. Pero las condiciones mínimas de metros de habitabilidad dependen de la normativa urbanística municipal. En la ciudad de Madrid ya se aprobó que no pueden existir viviendas habitables con menos de 40 metros cuadrados. Pero no tiene carácter retroactivo, solo afecta a la nueva construcción y no a las ya construidas.

En el caso de Barcelona, las viviendas deberán contar con una superficie superior a 36 metros cuadrados, pero los arrendadores pueden alquilar pisos inferiores a esta norma (15 metros cuadrados), si es que se han construido antes de 1984. Y en Málaga, otra de las ciudades más afectadas por los 'minipisos', las casas deben tener una superficie mínima de 24 metros cuadrados.

