Varufakis dice haber grabado reuniones del Eurogrupo, y la Comisión le recuerda que está prohibido

Los hechos ocurrieron durante una reunión del Eurogrupo en Riga, Letonia. Los medios de diferentes países informaron de la dura discusión que todos los ministros tuvieron con el titular griego de Finanzas. Pero Yanis Varufakis, en su última entrevista, negaba esa bronca.

En el New York Times aseguraba: "Niego con toda mi alma las informaciones de que me insultaron y me criticaron por malgastar el tiempo". Aun así, al día siguiente, el ministro heleno publicaba este tuit: "Son unánimes en su odio por mí. Y doy la bienvenida a su odio".

La periodista del New York Times asegura que Varufakis le confesó que tenía grabada la reunión, pero que no podía difundirla. Hoy la Comisión europea le recuerda que estos encuentros son confidenciales y que espera que todo el mundo lo respete.

Según el corresponsal de Antena 3 en Bruselas, Guillermo Pascual, el ministro griego vuelve a descolocar al resto de socios. "No se recuerda en Bruselas -dice Pascual-, un caso parecido en el que un ministro haya grabado una reunión de alto nivel". Sin un acuerdo con Europa, Grecia el 5 de junio no podrá pagar al FMI. Una situación límite, que no parece alterar al mediático y polémico Varufakis.