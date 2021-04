Del valor oro al bitcoin, ¿una nueva era económica?

El bitcoin, el blockchain, los tokens y las finanzas en criptomonedas son legales, pero para muchos, la criptoeconomía es una de las mejores maneras de perder el dinero. Invertir en bitcoin o en cualquiera de las monedas digitales que día a día crecen a nuestro alrededor tiene sus riesgos. Para otros, esta nueva forma de entender la producción e intercambio de valor es el amanecer de una nueva era económica, un cambio radical en el modo de intercambiar valor, un instrumento de cambio social.

Algunas grandes empresas como PayPal o Visa, han comenzado a ofrecer la posibilidad de usar bitcoins como modo de pago y otras multinacionales como Tesla están derivando parte de su tesorería en comprar bitcoins como reserva de valor. En este punto no puedo resistirme a citar el conocido refrán: “Cuando veas las barbas de tu vecino reservar…".

Miguel Caballero es uno de los que más saben sobre Bitcoin y criptoeconomía en España. Es fundador de Tutellus, plataforma de formación online de habla hispana especializada en todo lo relacionado con el mundo bitcoin, y cofundador de varias empresas en proyectos cripto como: Turin labs, CriptoKuantica y RentalT, entre otras. Pero sobre todo es un entusiasta divulgador de estos temas. Ha escrito dos libros: “Blockchain y tokenización par inquietos” y “Finanzas descentralizadas par inquietos”.

Hasta aquí todo va bien, lo complicado viene ahora Miguel.... ¿Qué es el bitcoin?

-Se pueden dar muchas definiciones, pero lo primero es entender que tenemos dos cosas que se llaman bitcoin, una con B mayúscula y la otra con b minúscula. De la que hablamos normalmente es la que tiene B mayúscula, la criptomoneda, la del token que se llama Bitcoin, la de los 60.000 dólares en este momento, que tiene unos once años de vida y que aunque es digital nos la imaginamos en una moneda.

¿...y la otra parte ?

-La otra parte es mucho más interesante, es la red de bitcoin con minúscula. Representa la red de mayor capacidad de cómputo del planeta, cualquier red, por ejemplo una red de pagos, o cualquier red bancaria tiene una fortaleza que se mide en su capacidad de cómputo, cuanto más capacidad de cómputo más fuerte es y es más difícil atacarla. Bitcoin es la red con más fortaleza que existe. Su verdadera dimensión a largo plazo son todas las posibilidades que permite para hacer diferentes negocios y el ser accesible para todo tipo de ciudadanos.

Cuando describes la red bitcoin me recuerda mucho a la red de redes, a la propia Internet en la cual también se dan procesos de computación. ¿Qué le hace diferente a la red bitcoin de las demás redes?

- Es lo más parecido a Internet sí, pero la diferencia sería que por Internet transmitimos información, y por la red bitcoin transmitimos valor. Es un concepto complicado de entender pero en definitiva el valor gracias a la tecnología Blockchain lo podemos tokenizar, es decir, convertir en un activo digital. En este caso el token Bitcoin solo puede ir en la red bitcoin.

Explícanos qué es la tecnología Blockchain

-Blockchain es un término inventado los últimos años para referirse en su más amplio sentido a la tecnología de "cadena de bloques" o de "ledgers distribuidos", que no es otra cosa que bases de datos descentralizadas enlazadas mediante criptografía.

¿A qué te refieres con valor? porque...¿lo que yo envío son información, ceros y unos no?

-Tenemos una incorrecta aproximación económica al valor, debido a como hemos aprendido que es valor y que es el dinero. Las cosas toda la vida han valido lo que las partes han querido pagar. Desde la primera guerra mundial todo esto cambia y las cosas empiezan a valer lo que una entidad llamada Banco de España, Banco Central Europeo o la Reserva Federal dice que valen,hemos pasado de una economía referenciada en valor oro a una referenciada a los bancos centrales que tienen la capacidad de emitir dinero. ¿Por qué vale un coche 30.000 euros? Porque tengo unos billetes que dice este banco que valen 30.000 euros. En definitiva en la economía tradicional las cosas valen porque un tercero dice que valen 30.000.

Pero con la tecnología basada en bitcoin lo que hacemos es evitar que ese tercero exista porque no lo necesitamos, las cosas valen por lo de siempre, porque otro está dispuesto a pagar ese precio por ellas, y esto se traduce en que como las transacciones en la red bitcoin son imposibles de manipular por la fuerza de computación, eso nos demuestra que es lo mas seguro que existe hasta ahora, es mucho más seguro hacer una transacción en bitcoin que en euros.

La mayoría de nosotros entendemos el valor como algo tangible, cercano, que podemos tocar o sentir. ¿Todo tiene un valor?

-En realidad sí que estamos acostumbrados a valorar lo intangible, lo que pasa es que tenemos que cambiar el chip. Por ejemplo, mi abuelo murió hace años, ¿Cuánto valdría poder volver a verlo?

Lo que pasa es que nos sacan de lo físico y parece que nada vale, y todo es diferente. Siempre que queramos entender el Bitcoin significa subir un nivel más e intentar desaprender lo que ya tenemos aprendido, implica romper creencias, romper con muchos moldes que teníamos hasta ahora.

¿Cómo se 'mete' el valor en un bitcoin?

- A esto se le llama tokenización. Es un proceso complejo que une el valor del activo físico al valor del token, de forma que no se puede mover el uno sin el otro; es como la combinación "casa + escritura", necesitas los 2 para transmitir el valor.

¿Cómo puedo conseguir Bitcoins?

-Eso es ya muy sencillo, hay muchas empresas españolas, europeas y globales que hacen de puente entre el dinero físico y el dinero crypto, bitcoin y sus similares. Es tan fácil como abrir una cuenta online en una de estas empresas y compras bitcoin enviando euros mediante transferencia bancaria o con tarjeta de crédito y ellos te ingresan los bitcoins.

Entiendo, pero como diría mi abuela: " Sí, sí, todo muy bonito pero, ¿dónde están los euros?, ¿cómo convierto los bitcoins en dinero físico?

-Lo podemos hacer de dos formas: volviendo a pasar por estas empresas donde compre los bitcoins, pero en este caso los vendería y ellos me ingresan el valor de esos bitcoins que he vendido en euros. De mi cuenta en la empresa los envío a mi cuenta corriente del banco y ya lo tengo en mi bolsillo. La otra opción sería a través de empresas que te dan servicios gastando bitcoins, a modo de tarjeta cupón, que puedes después utilizar en compras de grandes y conocidos almacenes.

En febrero de este mismo año la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado un documento en el que advierte del riesgo de la inversión en criptomonedas. ¿Qué opinas al respecto?

-Yo creo que esta entidad se tendría que ocupar de su propósito, que es asegurarse de evitar lo que se llaman chiringuitos financieros y de velar por la libre competencia entre todos los jugadores del mercado. Si la CNMV se pone a valorar si un tipo de activo es o no de riesgo, se parece más a una agencia de calificación que a un organismo regulador. Bajo mi punto de vista no debería meterse en estos temas, porque para eso ya están las agencias de calificación. Dicho esto, que la CNMV valore negativamente bitcoin no tiene mayor relevancia porque los reguladores lo llevan haciendo desde que nació bitcoin. Desde el principio todos los reguladores de todos los países llevan alertando del mismo riesgo, pero como el precio lo marca el usuario, la comunidad y el valor que es capaz de aportar a la gente, pues lo que ocurre es que el precio no para de subir independientemente de lo que digan los reguladores.

Sí, pero también asusta un poco esa cantidad de valor tan grande que va adquiriendo y a la velocidad que lo hace...

-Lo que sí es cierto, y en eso la CNMV tiene toda la razón, es que nadie se tendría que meter en estas cosas a comprar o invertir en bitcoin si no lo entiendes, nadie debería. Es un concepto muy importante. No se puede comprar bitcoin porque lo compre el vecino, y porque suba, no, no se puede, si no lo entiendes no entres, no se debe nunca entrar en una inversión si no se entiende como funciona el activo subyacente.

Caballero considera que es un nuevo modo de dar valor a las cosas, sean tangibles o no, de poder crear valor por nosotros mismos, sin intervención de bancos o entidades financieras. Un modelo que más allá de lo tecnológico y del mundo cripto, apunta hacia un profundo cambio social.