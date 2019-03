Tres millones de afectados por la doble imposición en los cajeros

A los clientes no les gusta pagar más y los bancos han tenido que decidir si van a cobrar o no una comisión directa por usar los cajeros a quienes no sean clientes. La mayoría prefiere no cobrarla. Aquí se agrupan unos 18 mil cajeros en España. Entre los que están a favor de cobrar hay tres en tres entidades con 22.000 cajeros en total. Hoy sólo una aplica la comisión y dos han aplazado cobrarla.

Con estos cambios las entidades podrían incrementar sus ingresos porque cada vez utilizamos más las tarjetas. En 2014 retiramos un 2% más de efectivo de los cajeros, 109 millones de euros y las comisiones por cada operación estaban entre 1,5 y 3,5 euros.

Un nuevo recargo que muchos usuarios de tarjetas evitan pagar de una u otra manera. En principio la ley permite cobrar un recargo por sacar dinero, aunque con condiciones. Sin embargo hay dudas sobre la legalidad de esos 2 euros extras que alguna entidad ha empezado a cobrar a sus no clientes, ya que supone pagar dos veces por el mismo servicio. Primero al banco que nos da la tarjeta y después al que nos da el dinero.

Hay ya unos tres millones de personas afectados por la doble comisión, según Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) . El Ministerio de Economía y el Banco de España trabajan en una solución para que no se pague dos veces por usar la tarjeta. En Europa no hay un modelo único. En Portugal y Reino Unido no se paga ninguna comisión. En Italia y Alemania el servicio es gratis en los bancos donde se tiene cuenta y se paga una comisión -entre 2 y 5 euros- en los de la competencia. En Francia, sin embargo, siempre hay recargo, 1 euro en los cajeros propios y hasta 10 en los de otras entidades.