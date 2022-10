Trabajador quemado: qué es el "burn out" y cómo saber si lo tienes

Malas condiciones laborales, sobrecarga, atribuciones que no corresponden con nuestro contrato, habilidades que no se aprovechan o sueldos que no son acordes con las exigencias de la empresa, todo eso son motivos que llevan a un trabajador a estar quemado. Una situación que llega a afectar incluso a nivel físico.

"Los problemas cardiovasculares y el insomnio son frecuentes"

Es algo que va más allá del estrés, llega a alterar la autoestima del empleado.

Síntomas

Aparece el agotamiento emocional , especialmente en profesiones expuestas como la de los sanitarios.

, especialmente en profesiones expuestas como la de los sanitarios. El desapego , uno se desconecta del trabajo y de los compañeros.

, uno se desconecta del trabajo y de los compañeros. Y también desciende la productividad, por esa desidia generalizada.

El 25% de los españoles quiere cambiar de trabajo.

En Estados Unidos tras la pandemia se produjo lo que se conoce como 'La gran renuncia' , 12 millones de estadounidenses dejaron su trabajo. Cambiaron sus prioridades y buscaron conciliar. En España poco a poco también empieza a pasar, pero hay menos movimiento a la hora de cambiar de trabajo.

También afecta la tasa de paro. En España alcanza el 28% en el caso de los jóvenes y, sin embargo, en Estados Unidos no pasa del 4%.