Un trabajador español ha perdido de media 1.523 euros de poder adquisitivo: "Da miedo ir a comprar"

La economía mundial está en un momento delicado, en España las perdidas han sido cuantiosas llegando a posicionarse como uno de los países que más poder adquisitivo han perdido a lo largo de los años. Sobre todo desde 2020, cuando se expandió la pandemia por la COVID-19 y la recesión económica llegó de la mano del confinamiento. Aunque, el conflicto de Rusia con Ucrania también ha tenido un gran impacto en la vida a nivel internacional, la inflación es el resultado del plan de los distintos países para hacer frente a la inestabilidad que se está generando por la Guerra.

El sueldo no sube

Sube todo. La gasolina, la comida, el acceso a cualquier actividad de ocio. Aunque lo que no sube son los sueldos. La economía en España ha perdido su capacidad y los trabajadores españoles se ven asfixiados para llegar a final de mes, "Da miedo ir a comprar", aseguran muchos de ellos.

Casos diferentes y el mismo problema

Antonio lleva 3 años en la misma empresa y asegura que no le han subido el sueldo pero, las cosas sí que suben. "Ir a comprar da miedo", lamenta. Y no es el único, Cristo -otro empleado español- gana unos 1.500 euros, 'la trampa del mileurista'. " Todavía no ha habido ninguna subida, los empresarios se aprovechan de que hay mucha gente parada", se queja Cristo.

Aunque hay algunos 'afortunados' como María Jesús, que han visto como su sueldo ha subido 100 euros. Algo que tiene que agradecer, "Estás más limitada de comprarte cualquier cosa, irte de vacaciones te lo tienes que pensar", indica la trabajadora. No obstante, estos 100 euros a duras penas dan para algo. "No dan para nada", se lamenta María Jesús.

La inflación

La inflación es uno de los grandes dolores de cabeza de la sociedad. Los precios suben, los suelos se estancan y la vida se hace cada vez más compleja. "Para nada cubre la inflación, lo cual es una vergüenza y si suben, suben nada". Los trabajadores españoles se ven cada vez más pobres y con menos posibilidades de acceder a cualquier cosa, incluso a productos tan básicos como el aceite -que ha subido su coste- las familias no saben cómo actuar. En casa de Carlos, trabajan él y su mujer pero su economía está muy limitada. "Con dos sueldos nos cuesta llegar y justitos", se queja Carlos.

Los autónomos como Máximo no se quedan atrás y consideran que su cuota trimestral por su condición laboral es cada vez más alta. "Tienes menos dinero que antes y gasto más para comprar exactamente lo mismo". Según la Oxfam, España es uno de los países que peores condiciones están teniendo y su recesión económica es cada vez más amplia. Los salarios de los trabajadores en el mundo han caído algo más de un 3%. Y esa caída de los sueldos es más acusada en España - tal y como revelan los datos- según el estudio aquí un trabajador ha perdido de media 1.523 euros de poder adquisitivo en un año.