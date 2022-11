Susanna Griso: "Vende mucho cargar contra las energéticas y los bancos aunque luego la escoba la paguemos a escote todos"

Carga el Banco Central Europeo contra el impuesto a la banca que ultima el Gobierno. El informe, no vinculante, es muy duro. Dice que puede poner en riesgo la estabilidad financiera. La primera e inmediata consecuencia es que los bancos pueden optar por restringir los créditos, cerrar el grifo a particulares y empresas. ¿Recordáis lo ocurrido en 2008, en plena crisis financiera? Nadie quiere volver a esa pesadilla y menos ahora cuando están subiendo los tipos y crece la morosidad.

Pero hay más. Recomienda el Banco Central Europeo que ese impuesto se repercuta a los clientes. Y no debería sorprendernos porque esa siempre ha sido la orden que ha dado el Banco Central desde que se fundó.

Y me quiero entretener en esto último porque la semana pasada entrevisté en Espejo Público a Patxi López, portavoz socialista, y le pregunté una y otra vez por ese riesgo. Y López me lo negó con vehemencia cuando, legalmente, no pueden evitarlo. Eso lo tienen que saber el Gobierno porque nos han repercutido el tope al gas, la compensación a las gasistas, y la ampliación del bono social. En nuestras facturas está ya.

Pero, claro, vende mucho más cargar contra las energéticas y los bancos aunque luego la escoba la paguemos a escote todos los españoles.