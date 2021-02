El sector hostelero reclama ayudas directas y prepara demandas contra el Gobierno

El sector de la hostelería es uno de los sectores que más está sufriendo con la pandemia. Reclaman ayudas al Gobierno para poder continuar con su actividad laboral. En principio presentarán 50 reclamaciones al Gobierno, pero continuarán las demandas hasta el 14 de marzo, día en el que hará un año del primer estado de alarma.

Pepa Muñoz ya impulsó protestas de hosteleros frente al Congreso de los Diputados porque "no puede ser que todo sean restricciones y no haya ningún tipo de ayudas; no podemos estar sólo para pagar impuestos".

La plataforma Hostelería de Todos, que reúne a más de un millar de restaurantes, desde Michelin a tascas de toda España, presentarán este jueves una demanda para reclamar al Estado y las autonomías indemnizaciones por las restricciones que han provocado los cierres. Reclamarán ante el Tribunal Supremo daños y perjuicios por las medidas adoptadas por el Gobierno.

Se calcula que con las restricciones por la pandemia de coronavirus más de 100.000 establecimientos han tenido que cerrar y se ha perdido un millón de puestos de trabajo. "Tenemos derecho a ser indemnizados por los cierres; hemos adecuado nuestros negocios y tomado medidas pero al Estado y a las autonomías no les vale nada. Y seguimos pagando impuestos", protesta Begoña Fraire, cocinera y propietaria del restaurante Étimo, en Madrid.

Los hosteleros afirman que no son culpables de la situación que hay: "somos la víctima propiciatoria para que las administraciones públicas se eximan de la responsabilidad de adoptar medidas que no están tomando, como contratación de personal médico y de rastreadores o aumento de ucis. Somos sus chivos expiatorios", manifiesta Iñaki López de Viñaspre, del Grupo Sagardi y miembro de la plataforma.

Remarcan que otros países, como Alemania, han aprobado ayudas directas a favor de la hostelería, como la rebaja el IVA hasta el 7% para bares y restaurantes hasta finales del 2022.

Las indemnizaciones que se exigen alcanzan los 62 millones de euros, aunque está previsto que varíen con el aumento de nuevas demandas, "tenemos un caso que merece la pena plantear ante la justicia".

Actualmente, el sector hostelero "no ve otra salida" aunque sostiene que "el pleito no es el fin, es un medio para ayudar a evitar la destrucción del sector".