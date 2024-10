La respuesta de Óscar Puente a por qué no estaba en Madrid tras el descarrilamiento de un tren

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha mantenido su agenda a pesar de la cancelación de trenes y ha viajado hasta Lugo, donde le han entregado el premio 'Vecino ejemplar'. Aunque ha recibido el premio a vecino ejemplar, no todos los ciudadanos estaban de acuerdo.

Al ministro le han preguntado por qué no estaba en Madrid, a lo que ha respondido que "hay directores de Adif y Renfe maravillosos". Puente ha mostrado su apoyo a las asociaciones de vecinos, que el ministro considera "héroes". "Por eso no podía faltar hoy aquí, siempre fui defensor del movimiento vecinal y no podía faltar", ha añadido.

Sin embargo, ha asegurado que lo ocurrido no es "nada normal". "Que un tren que va remolcándose a talleres se desprenda, como parece que se desprendió del tren que lo remolcaba y acabe contra una pared de un túnel, es algo verdaderamente grave", ha dicho.

"Hay que investigar las causas de ese accidente. Desde luego, es algo que no es nada normal. Que un tren que va remolcándose a talleres se desprenda, como parece que se desprendió, del tren que lo remolcaba y acabe contra una pared de un túnel, es algo verdaderamente grave", ha dicho.

Puente asegura que se está "resolviendo" el problema y ha aventurado que es posible que se subsane "antes de lo que estaba previsto". Asimismo ha añadido que confía en que la investigación "esclarezca cuáles son las razones por las que esto ha sucedido".

Sin embargo, para el Partido Popular, el ministro es el principal culpable. "No ha ejercido de ministro dedicado todo su tiempo a ser defensor de Sánchez insultando a los españoles", ha dicho la vicesecretaria de Organización Territorial, Carmen Fúnez. Los populares le critican por dedicarse más a ser defensor del gobierno, dicen, que a arreglar el caos ferroviario.

15.000 pasajeros afectados

Renfe ha suprimido este domingo 22 trenes entre Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia tras una incidencia con un tren sin pasajeros ocurrida ayer sábado en el túnel de alta velocidad que une las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín. Este domingo hay 15.000 pasajeros afectados por cancelaciones y retrasos en trayectos entre Madrid y la Comunidad Valenciana y Murcia. Estas alteraciones en el tráfico ferroviario se producen tras esa incidencia con un tren en el túnel que une las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, al que se sumó otro suceso en Atocha.

Los AVE suprimidos con origen en Madrid Chamartín son los siguientes: 5280 (8:30) – 5092 (9:00) – 5120 (12:30) – 5162 (16:00) – 5160 (16:30) – 5182 (18:00) – 5180 (18:30) – 5192 (19:45) e Intercity 11910 (12:15), según ha informado la compañía en la red social X.

Asimismo, quedan suprimidos los siguientes trenes con origen en la Comunidad Valenciana: 5273 (7:24) - 5131 (13:31) - 5143 (14:34) - 5371 (17:42) - 5181 (18:31) - 5193 (18:50) - 5203 (19:45). Alvia 4343 (10:26) e Intercity 11790 (19:13). Con origen en Murcia del Carmen se suspende el AVE 5843 con salida a las 13:53 horas, añade la compañía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com