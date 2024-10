Renfe cifra en 13.700 los afectados por la cancelación de trenes y no garantiza el servicio de este lunes

Renfe ha suprimido este domingo 19 trenes entre Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia tras una incidencia con un tren sin pasajeros ocurrida ayer sábado en el túnel de alta velocidad que une las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín

El director general de Negocios y Operaciones, Óscar Gómez Barbero, ha comparecido ante los medios para explicar la situación. "Este sábado fueron 3.200 los afectados y este domingo unos 13.700 viajeros. Son 22 los trenes que han sido suprimidos y 26 los que salen a la hora", ha señalado Gómez.

"En lugar de llegar a Chamartín, que es la estación destino de los trenes que vienen de Levante, esos servicios se quedan en Atocha", ha indicado.

Barbero ha aclarado que aquellos viajeros que viajaban hasta la estación de Chamartín se les está ayudando para llegar a su destino con servicios de cercanías especiales. "Durante el día acabaremos enviando unos 45.000 mensajes a nuestros clientes. Enviamos estos mensajes dos horas antes de la salida de su tren, de manera que la gente pueda tomar la decisión de si venir o no venir", ha explicado.

En este sentido, Gómez ha explicado que el tren que descarriló en el túnel impidió que los trenes que suben desde Levante a Chamartín no pudieran llegar. Aún así, dispusieron lanzaderas en Cercanías para enviar a los pasajeros a Atocha hasta que un individuo decidió ponerse en un puente amenazando con tirarse a las vías. Este último suceso derivó en la interrupción de operaciones dejando tres trenes en plena vía esperando avanzar cuando regresara la tensión.

Gómez ha apuntado que no saben cuándo van a conseguir solucionar la situación: "Están todos comprometidos y dedicados a resolver la situación que tenemos hoy, sabemos que es dura, va a ser muy difícil durante el día de hoy, esperamos que mañana, si no conseguimos arreglar la situación, mejorar un poco lo que tenemos, pero ahora no podemos afirmar cómo será la situación de mañana".

De momento, Renfe ha cancelado la venta de billetes para mañana en los trayectos afectados a la espera de la evolución de las labores de retirada del tren siniestrado.

Además, ha señalado que el tren descarrillado entre Atocha y Chamartín todavía no se ha retirado. "El tren todavía sigue en el túnel. Estamos en el procedimiento de evaluación de qué es lo que tenemos que hacer para restaurar las operaciones lo antes posible".

Trenes cancelados

Los AVE suprimidos con origen en Madrid Chamartín son los siguientes: 5280 (8:30) – 5092 (9:00) – 5120 (12:30) – 5162 (16:00) – 5160 (16:30) – 5182 (18:00) – 5180 (18:30) – 5192 (19:45) e Intercity 11910 (12:15), según ha informado la compañía en la red social X.

Asimismo, quedan suprimidos los siguientes trenes con origen en la Comunidad Valenciana: 5273 (7:24) - 5131 (13:31) - 5143 (14:34) - 5371 (17:42) - 5181 (18:31) - 5193 (18:50) - 5203 (19:45). Alvia 4343 (10:26) e Intercity 11790 (19:13). Con origen en Murcia del Carmen se suspende el AVE 5843 con salida a las 13:53 horas, añade la compañía.

